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Holt Salzburg früheren "Co" als Cheftrainer zurück?

Die "Bullen" sollen mit dem Gedanken spielen, den 33-Jährigen erstmals zum Chefcoach zu machen. Zudem taucht ein weiterer Name in der Gerüchteküche auf.

Holt Salzburg früheren "Co" als Cheftrainer zurück? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Red Bull Salzburg braucht bis Mitte Juni einen neuen Cheftrainer, dann steht der Trainingsstart an.

Zahlreiche Namen geisterten zuletzt durch die Medien, darunter der des Ex-Köln-Coaches Lukas Kwasniok sowie zwei weitere Deutsche. Auch ein Trainer aus Dänemark soll ein Thema sein.

Ehemaliger Co-Trainer von Rose ein Thema

Wie die "Salzburger Nachrichten" nun berichten, könnte auch ein Mann mit Stallgeruch zu den "Bullen" zurückkehren. Dem Bericht zufolge werde intern der Name von René Maric diskutiert.

Der 33-Jährige arbeitete einst unter Marco Rose in Wals-Siezenheim und ist derzeit Co- und Entwicklungs-Trainer bei Bayern München. Bei seiner "alten Liebe" könnte er die erste Chance als Cheftrainer bekommen. Gespräche habe es aber noch keine gegeben.

Ebenso eine Option soll der aktuelle Liefering-Trainer Danny Galm sein, der das Kooperationsteam des FC Red Bull Salzburg im Frühjahr als Nachfolger von Daniel Beichler erfolgreich führte.

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