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Beichler-Nachfolger: Das sind die ersten Kandidaten

Nach knapp drei Monaten muss Daniel Beichler beim FC Red Bull Salzburg seinen Hut wieder nehmen. Erste Nachfolger geistern schon durch die Gerüchteküche.

Beichler-Nachfolger: Das sind die ersten Kandidaten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg steht im Sommer vor einem großen Umbruch!

Cheftrainer Daniel Beichler ist nach 14 Pflichtspielen und knapp drei Monaten in der Mozartstadt wieder Geschichte. Der 37-Jährige übernahm den Klub von Thomas Letsch auf Platz eins, wurde am Ende aber nur Dritter. So schlecht waren die "Bullen" in der Red-Bull-Ära noch nie platziert.

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Drei Kandidaten aus Deutschland

Wenige Stunden nach der Entlassung kursieren bereits erste mögliche Nachfolgekandidaten durch die Medien. So bringen die "Salzburger Nachrichten" mit Lukas Kwasniok, Stefan Leitl und Ralf Kettemann drei Trainer aus Deutschland ins Gespräch.

Kwasniok war bis März Trainer in der deutschen Bundesliga beim 1. FC Köln. Dort besitzt der 44-Jährige noch einen laufenden Vertrag. Leitl steht aktuell noch an der Seitenlinie von Hertha BSC Berlin, soll dort aber nicht unumstritten sein.

Der dritte im Bunde, Kettemann, befindet sich mit dem SC Paderborn aktuell noch voll im Kampf um die Bundesliga. Der Zweitligist trifft in der Relegation auf den VfL Wolfsburg.

Laut dem Bericht wollten die "Bullen" Kettemann bereits vor einiger Zeit in die Red-Bull-Akademie holen. Für alle drei Kandidaten müsste Salzburg aber wohl vor allem gehaltstechnisch tief in die Tasche greifen.

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