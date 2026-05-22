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Matthäus über Kühbauer: "Ich liebe solche Trainer"

Der Ex-Trainer findet über Kühbauer nur gute Worte, zudem nennt er am LAOLA1-Stammtisch seine Gedanken zum möglichen Wechsel in die deutsche Bundesliga.

Matthäus über Kühbauer: "Ich liebe solche Trainer" Foto: © IMAGO / Fotostand
Textquelle: © LAOLA1
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Dietmar Kühbauer hat mit dem LASK in dieser Saison Großes geschafft.

Ihm gelang der erste Meistertitel nach über 61 Jahren für die Linzer. Mit dem Cup-Sieg eroberte man sogar das Double. Der Trainer zieht damit auch Aufmerksamkeit aus dem Ausland auf sich.

Am LAOLA1-Stammtisch bei Andy Ogris (HIER geht es zur ganzen Episode>>>) äußert sich der Ex-Bayern-Spieler Lothar Matthäus zu seinen Transfergedanken über Kühbauer: "Ich glaube, dass die Wolfsburger die Liga halten und bekommen dann vielleicht einen österreichischen Trainer", sagt er.

Kühbauer hat bereits in seiner aktiven Zeit bei Wolfsburg gespielt. Als Coach hätte er laut Matthäus eine Visitenkarte hinterlassen, besonders, dass er "das Kind beim Namen nennt" gefalle ihm, er würde solche Trainer lieben. Alles in allem würde er sich Kühbauer in der Deutschen Bundesliga wünschen.

Am Stammtisch spricht Matthäus zudem noch über einen Schützling des LASK-Trainers, der besonders Eindruck hinterlassen hat.

Zum VIDEO:

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