Im Kampf um den letzten Europacup-Startplatz empfängt die SV Ried am Freitag den SK Rapid zum Hinspiel des Playoff-Finales der ADMIRAL Bundesliga (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während man in Ried von "Bonusspielen" spricht, geht es für die Wiener um das Retten einer wenig zufriedenstellenden Saison. SVR-Coach Maximilian Senft gibt seine Abschiedsvorstellung beim Qualigruppen-Sieger.

Von drei Saisonduellen mit Rapid haben die Oberösterreicher zwei gewonnen, zuletzt gab es Ende Jänner einen 3:0-Erfolg im Cup-Viertelfinale beim Debüt von Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup.

SV Ried - SK Rapid im LIVE-Ticker: