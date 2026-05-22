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Bundesliga Playoff-Finale heute: SV Ried - SK Rapid

Wer löst das letzte Europacup-Ticket? Im Hinspiel des Playoff-Finales ist Rapid in Ried zu Gast. LIVE-Infos:

Bundesliga Playoff-Finale heute: SV Ried - SK Rapid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im Kampf um den letzten Europacup-Startplatz empfängt die SV Ried am Freitag den SK Rapid zum Hinspiel des Playoff-Finales der ADMIRAL Bundesliga (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Während man in Ried von "Bonusspielen" spricht, geht es für die Wiener um das Retten einer wenig zufriedenstellenden Saison. SVR-Coach Maximilian Senft gibt seine Abschiedsvorstellung beim Qualigruppen-Sieger.

Von drei Saisonduellen mit Rapid haben die Oberösterreicher zwei gewonnen, zuletzt gab es Ende Jänner einen 3:0-Erfolg im Cup-Viertelfinale beim Debüt von Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup.

SV Ried - SK Rapid im LIVE-Ticker:

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