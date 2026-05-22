SV Ried SV Ried SVR SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Nikki Havenaar
  • Joris Boguo
  • Amane Romeo
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Ried legt gegen Rapid vor: Die Statistiken zum Playoff-Hinspiel

So lief die Partie aus statistischer Sicht:

Ried legt gegen Rapid vor: Die Statistiken zum Playoff-Hinspiel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Vorteil SV Ried im Playoff um den letzten Europacup-Platz der ADMIRAL Bundesliga!

Die Innviertler schlagen den SK Rapid im Hinspiel 2:1.

Nikki Havenaar legt in der 14. Minute per Kopf vor, obwohl die Wiener in der Anfangsphase ihre Chancen vorfinden.

Erst in der 75. können sie eine solche durch Romeo Amane nutzen, aber der erneute Rückschlag folgt auf den Fuß: Der verunglückte Abschluss von Joris Boguo wird von Serge-Philippe Raux-Yao abgefälscht, Niklas Hedl kommt zu spät (77.).

Zum Spielbericht>>>

Die Statistiken zum Spiel:

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