Ried legt gegen Rapid vor: Die Statistiken zum Playoff-Hinspiel

Vorteil SV Ried im Playoff um den letzten Europacup-Platz der ADMIRAL Bundesliga!

Die Innviertler schlagen den SK Rapid im Hinspiel 2:1.

Nikki Havenaar legt in der 14. Minute per Kopf vor, obwohl die Wiener in der Anfangsphase ihre Chancen vorfinden.

Erst in der 75. können sie eine solche durch Romeo Amane nutzen, aber der erneute Rückschlag folgt auf den Fuß: Der verunglückte Abschluss von Joris Boguo wird von Serge-Philippe Raux-Yao abgefälscht, Niklas Hedl kommt zu spät (77.).

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