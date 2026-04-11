Historischer LASK-Sieg! "Alles andere wäre enttäuschend gewesen"

"Wir haben in den letzten Monaten zu viel nach Standards zugelassen und zu wenig rausgeholt. Jetzt habe ich das Gefühl, alle sind 100 Prozent scharf - und das sieht man auch", sagt Kalajdzic dazu.

Dabei habe man gar keinen allzu großen Fokus darauf im Training gelegt - sogar im Gegenteil.

"Wir haben es in der Phase, in der wir zu viele Standard-Tore gekriegt haben, nicht allzu groß zum Thema werden lassen. Wenn man Dinge zu oft herzeigt, nistet sich das im Kopf ein. Die Jungs haben anscheinend mitgenommen, dass man auch vorne scoren kann", erklärt Kühbauer auf der Pressekonferenz.

Gleichzeitig betont der Burgenländer: "Aber wir hätten heute auch ohne Standards scoren können."

"Alles andere als ein Sieg wäre enttäuschend gewesen"

Und zwar nach den zahlreichen Umschaltsituationen, die der LASK gegen die extrem fehleranfälligen Salzburger vorfand. Kalajdzic nutzte eine solche zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung, welche beinahe nicht zum Sieg gereicht hätte.

Maurits Kjaergaards Weitschuss war die Ouvertüre zu einer turbulenten Nachspielzeit, Mbuyambas Tor nach einem Krätzig-Blackout in wortwörtlich letzter Sekunde der Schlussakt.

"Es wäre wirklich bitter gewesen, wenn das heute noch ein X geworden wäre. Aber unsere Spieler sind draufgeblieben, Salzburg hat glücklicherweise noch den Fehler gemacht, den hat 'Xavi' (Mbuyamba, Anm.) genutzt und uns zum verdienten Sieg geschossen", so Kühbauer.

Nachsatz: "Alles andere wäre enttäuschend gewesen."

Jetzt wartet zwei Mal Sturm

Mit solch heroisch erkämpften Siegen wird man normalerweise Meister, oder?

"Irgendwann muss ich sagen, dass wir Meister werden wollen, gell? Aber das werde ich nicht", winkt Kühbauer ab.

Konkreter wird da schon Kalajdzic: "Das ist eine gefährliche Frage. Ja und Nein. Weil solche Siege einerseits gut tun und am Ende entscheiden können. Aber wenn man denkt, es geht jetzt von alleine, und man in den letzten Spielen die letzten Meter nicht mehr geht, kann es auch gefährlich werden."

Darüber, wie groß die schwarz-weißen Meisterchancen tatsächlich sind, wird man spätestens nach dem anstehenden Doppel gegen Tabellenführer Sturm Graz Konkreteres wissen.