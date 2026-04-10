Nachspielzeit-Wahnsinn in Salzburg! LASK vorerst erster Verfolger

Der Meistergruppen-Auftakt der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga ein spätes Spektakel mit sich: Der LASK nimmt einen Auswärtssieg von Red Bull Salzburg mit, sorgt tief in der Nachspielzeit für ein 3:2.

Schon in der achten Minute jubeln die Gäste über die Führung: Cisse wird nach einer kurz abgespielten Ecke von Horvath bedient und trifft per Kopf.

Die "Bullen" brauchen lange, um ins Spiel zu finden, schlagen dann aber sofort zu: Mit dem ersten Torschuss verwertet Konaté eine Krätzig-Vorlage zum Ausgleich (28.). Mit dem Gleichstand geht es in die Kabinen.

Mbuyama lässt den LASK jubeln

Kalajdzic, der zum zweiten Mal in Folge trifft, legt wieder vor: Vorher überzeugt Adeniran mit einem Antritt auf der linken Aus-Linie, überspielt seinen Gegenspieler und legt auf den Elferpunkt zurück zum Sturmkollegen, der völlig allein steht (61.).

In der Nachspielzeit sorgt der zuletzt ausgebootete Maurits Kjaergaard allem Anschein nach für eine Punkteteilung: Der Däne kommt in der zweiten Reihe zum Abschluss und trifft per Aufsetzer (90.+1).

Doch auch dabei bleibt es nicht, weil Salzburg zu zögerlich verteidigt: Xavier Mbuyamba bedankt sich mit seinem ersten Tor (90.+5).

Mit dem Erfolg überholt der LASK Salzburg, liegt nun drei Punkte vor den Mozartstädtern auf Rang zwei. Rapid könnte nur mit einem Derbysieg wieder vorbeigehen. Sturm hat einen Zähler Vorsprung auf die "Athletiker", auch dieser Abstand könnte gegen Hartberg noch größer werden.