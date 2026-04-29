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Manfred Schmids Ex-Klub denkt an Elias Havel

Elias Havel macht im Trikot der Hartberger auf sich aufmerksam. Der Ex-Klub vom scheidenden Cheftrainer könnte zuschlagen.

Manfred Schmids Ex-Klub denkt an Elias Havel Foto: © GEPA
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Elias Havel macht in der laufenden Saison in der ADMIRAL Bundesliga auf sich aufmerksam. Gerüchten zufolge gibt es mehrere Interessenten aus Deutschland.

Der TSV hängt dem 23-Jährigen ein hohes siebenstelliges Preisschild um >>>

Bisher ist im Zusammenhang mit Havel noch kein deutscher Name genannt worden. Der deutsche "Express" nennt nun den 1. FC Köln.

Der Ex-Klub vom scheidenden Hartberg-Coach Manfred Schmid (2019-2021 in Köln) ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Mann für die Offensive.

Hartberg zieht Kaufoption

Demnach sei der FC auch bereit ordentlich Geld in die Hand zu nehmen, die Kölner könnten also die Hartberger Wünsche erfüllen.

Havel wechselte im Sommer als Leihspieler des LASK in die Oststeiermark, im kommenden Transferfenster zieht der TSV die Kaufoption für den Angreifer fix.

Anschließend ist der 23-Jährige bei Hartberg bis 2028 unter Vertrag. Ein Verkaufsdruck ist also aus vertraglichen Gründen nicht gegeben.

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