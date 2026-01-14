Salzburg-Transferziel bei Wolfsburg im Gespräch

Der VfL Wolfsburg zeigt Interesse an Kento Shiogai von NEC Nijmegen. Das berichten "Sky" und der "kicker".

Demnach haben bereits Gespräche zwischen den "Wölfen" und dem japanischen Stürmer stattgefunden. Laut dem "kicker" kann der 20-Jährige dank einer Ausstiegsklausel wechseln.

Im vergangenen Sommer, noch vor dem Start der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, stand Shiogai kurz vor einem Transfer zum FC Red Bull Salzburg. Der Wechsel platzte jedoch auf den letzten Metern. Laut Angaben der NEC Nijmegen haben die "Bullen" beim Medizincheck eine Verletzung festgestellt und sich gegen eine Verpflichtung entschieden.

Der Angreifer blieb beim Eredivisie-Klub und schoss im Herbst in zwölf Ligaspielen sieben Tore. Durchschnittlich gelingt ihm alle 52 Minuten ein Treffer. Nun winkt ein Wechsel in die deutsche Bundesliga.