Transfer-Update: Salzburg hat seine neue Nummer 2

Der FC Red Bull Salzburg steht an diesem Dienstag im Fokus des Transfermarkts.

Die Bullen dürften auf ihrer Suche nach einer neuen Nummer 2 hinter Christian Zawieschitzky fündig geworden sein. Ein Ex-Austrianer soll die Backup-Rolle übernehmen.

Dazu hat ein wechselwilliger Stürmer seinen Trainingsboykott offenbar beendet. Und ein Talent der Mozartstädter steht vor einem Wechsel nach Italien.

LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt (4. August):

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