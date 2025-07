Griechischer Abwehrspieler beim GAK auf Probe

Mit Ludwig Vraa, Tobias Koch, Tim Paumgartner, Ramiz Harakaté, Alexander Hofleitner und Arbnor Prenqi hat der GAK bereits sechs neue Spieler verpflichtet, zudem konnten die Leihen von Zeteny Jano und Tio Cipot verlängert werden. Doch die Shoppingtour von Sportchef Dieter Elsneg dürfte damit noch nicht abgeschlossen sein.

Aus einem Bericht der "Krone" geht hervor, dass sich die "Rotjacken" noch nach einem Abwehrspieler und einem Torwart umsehen. Mit Giannis Tsivelekidis weilt ein Kandidat für die Defensive bereits in Graz.

Der 26-jährige Grieche, der seit dem Abstieg mit Kallithea in die zweite Liga vereinslos ist, nimmt seit Dienstag am Training der Grazer teil. Im Testspiel gegen den MSK Zilina wollen sich die Verantwortlichen ein genaueres Bild vom Linksfuß machen. "Durch unser Scouting konnten wir uns schon einen Eindruck von ihm machen. Im Testspiel gegen Zilina wollen wir uns live einen letzten Eindruck machen", so Sportchef Dieter Elsneg gegenüber der "Krone".

Ob der Grieche, der bereits in Slowenien und Estland aktiv war, vom GAK fest verpflichtet wird, entscheidet sich nach dem Testspiel am Dienstag.