GAK-Torwart zieht es wohl nach Slowenien

GAK-Torwart Haris Mujanic steht nach LAOLA1-Informationen vor einem Wechsel zum slowenischen Erstligisten FC Koper.

Ursprünglich war eine Leihe des 17-Jährigen angedacht, doch nun dürfte es doch zu einem fixen Abgang des bosnischen Torwart-Talents kommen.

Der junge Keeper wurde seit 2019 in der eigenen Jugend der Roten ausgebildet. Seit 2024 gehört Mujanic zum Profi-Kader, konnte seither jedoch noch keine Einsatzminuten in der Bundesliga sammeln. Daher war für die Weiterentwicklung des Torwart-Talents eine Luftveränderung angedacht, jetzt dürfte der Abgang in Richtung Slowenien folgen.

Mit Jakob Meierhofer, Christoph Nicht und Leih-Rückkehrer (Voitsberg) Juri Kirchmayer verfügt der GAK aktuell über drei Torhüter im Kader.