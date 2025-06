GAK an Regionalliga-Torschützenkönig dran

Der GAK ist an einem Angreifer dran.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, sollen die Grazer vor einem Transfer von Arbnor Prenqi stehen. Der 25-Jährige hat vergangene Saison mit 25 Treffern in der Regionalliga Ost für den SC Neusiedl am See auf sich aufmerksam gemacht.

Trainer Stefan Rapp streut seinem Stürmer Rosen: "Er kann alles, ist pfeilschnell und kann jeder Abwehr weh tun", sagt der Neusiedl-Coach gegenüber der Krone und fügt hinzu: "Der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga ist allerdings groß. Mal schauen, ob er sich dort durchsetzen kann. Ich würde es mir für ihn wünschen."

Prenqi ist großteils in Wien ausgebildet worden und hat unter anderem in der Jugend für die Vienna und Rapid gespielt. In der RLO ist er für den Wiener Sportklub, Wiener Neustadt, Traiskirchen und ab 2024 für Neusiedl am Platz gestanden und hat insgesamt 41 Tore in 97 Partien erzielt.

