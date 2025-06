Salzburg-Leihspieler bleibt beim GAK

Zeteny Jano bleibt Spieler beim GAK. Der Leihvertrag wurde um eine weitere Saison bis Juni 2026 verlängert, wie am Samstag vermeldet wird.

Der 20-Jährige kam in der Wintertransferphase zu den Steirern und absolvierte in der zweiten Saisonhälfte 14 Spiele, in denen ihm ein Tor sowie eine Vorlage gelang. Er spielte damit eine entscheidende Rolle beim erfolgreichen Klassenerhalt der Grazer.

"Ich habe mich seit der ersten Sekunde in Graz extrem wohlgefühlt und konnte in der vergangenen Saison meine ersten Bundesliga-Minuten sammeln. Auf diesem Fundament möchte ich aufbauen – deshalb bin ich sehr froh über die Verlängerung. Ich bin motiviert und möchte zeigen, was in mir steckt", freut sich Jano über die Verlängerung.

Elsneg sieht "großes Potenzial"

"Zizi konnte schon des Öfteren aufzeigen, welches Potenzial in ihm steckt. Seine Schnelligkeit und technische Finesse werden unser Spiel in der kommenden Saison wieder bereichern. Ich freue mich sehr, dass Zizi in Graz bleibt", sagt Sportdirektor Elsneg zur erfolgreichen Verlängerung.

Jano ist momentan im Kader der österreichischen U-21 Nationalmannschaft. Beim 1:0 Sieg gegen Lettland kam er in der 64. Minute in die Partie.

