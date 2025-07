Jovan Zivkovic und Wenzel Lindmoser verlassen den SK Rapid mit sofortiger Wirkung.

Der 19-jährige Zivkovic, der u.a. auch neun Pflichtspieleinsätze bei den Profis verzeichnen konnte, kam im Alter von 13 Jahren in den grün-weißen Nachwuchs und durchlief sämtliche Akademie-Teams bis hin zu Rapid II, wo der Offensivspieler 31 Mal in der zweiten Liga auflief und 2024 auch Meister in der Regionalliga Ost wurde.

Nun wechselt Zivkovic, einige Monate vor Ende seines laufenden Vertrags, zum ungarischen Erstligisten FC Győr. Dort spielt er mit dem letztjährigen Tabellen-Vierten um den Einzug in die UEFA Conference League.

Der ebenfalls 19-jährige Lindmoser begann seine fußballerische Karriere bei der Vienna und wechselte bereits im Alter von acht Jahren nach Hütteldorf. Er verbrachte seine gesamte Jugend beim SK Rapid. In der zweiten Mannschaft durfte Lindmoser u.a. zweimal in der ADMIRAL 2. Liga am Platz stehen und kehrt nun wieder zur Vienna zurück.

