So viel soll Rapids bevorstehender Neuzugang kosten

Der Wechsel von Marco Tilio zum SK Rapid ist offenbar so gut wie in trockenen Tüchern!

Am Sonntag wurde bereits über eine Einigung berichtet >>>

Nun sind genauere Details bekannt. Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg vermeldet, handelt es sich beim Transfer von Tilio um eine Leihe mit Kaufpflicht, die nach 20 Pflichtspiel-Startelf-Einsätzen greift.

Als Leihgebühr soll Rapid zunächst 400.000 Euro an Celtic Glasgow überweisen, wird der 23-jährige Australier fix verpflichtet, muss Rapid weitere 1,5 Millionen Euro bezahlen.

Tilio wechselte 2023 für 1,75 Millionen Euro von Melbourne City zu Celtic Glasgow, verletzungsbedingt brachte er es für die Schotten jedoch nur auf zwei Einsätze. Im Februar 2024 wechselte er leihweise zurück nach Melbourne und hatte mit fünf Toren und fünf Assists maßgeblichen Anteil am Meistertitel.

Für die australische Nationalmannschaft lief der 1,70 Meter große Flügelstürmer, der linksfüßig ist, bereits neun Mal auf.

🚨🟢⚪️ Marco #Tilio to SK Rapid is considered a done deal.



It’s a loan with an obligation to buy, which becomes valid after 20 starts in competitive matches. The fee upon activation will be €1.5 million.



There will be a €400k loan fee for the 23 y/o winger from Celtic.… pic.twitter.com/163KI1ZKbJ