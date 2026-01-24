FAK startet mit Kantersieg ins Winter-Trainingslager

Der Wiener Austria gelingt ein torreicher Auftakt ins Winter-Trainingslager in Side (TUR).

Nachdem ein für den gestrigen Freitag anberaumter Test gegen den FK Teplice (CZE) aufgrund starker Regenfällen an der türkischen Riviera abgesagt werden musste, konnte am Samstag mit dem KF Dukagjini ein Ersatzgegner gefunden werden.

Bei nach wie vor starkem Regen schießen die mit zahlreichen Eigenbauspielern angetretenen "Veilchen" den kosovarischen Erstligisten mit 5:0 ab.

Kapitän Manfred Fischer bringt die Wiener in Minute 21 nach Schablas-Flanke in Front, fünf Minuten später legt Aleksandar Dragovic das 2:0 nach (26.).

U17-Vizeweltmeister bekommen Minuten

Zur Pause rotiert FAK-Coach Stephan Helm komplett durch und gibt unter anderen den beiden U17-Vizeweltmeistern Vasilije Markovic und Ifeanyi Ndukwe eine Chance.

Markovic tritt nach einer Balleroberung auch gleich als Assistgeber für Marko Raguz in Erscheinung - 3:0 (51.). Kelvin Boateng stellt kurz darauf auf 4:0 (54.).

Der kurz zuvor eingewechselte Romeo Mörth legt in Minute 71 schließlich noch das fünfte Tor nach.

Am kommenden Dienstag steht ein abschließender Test gegen DAC Dunajska Streda (SVK) in Side am Programm. Das erste Pflichtspiel bestreiten die "Veilchen" am 6. Februar zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt beim FC Red Bull Salzburg.

FAK-Aufstellung gegen Dukagjini HZ1: Sahin-Radlinger; Kang-hee Lee, Dragovic, Wiesinger; Ranftl, Barry, Maybach, Schablas; Fischer, Eggestein, Aleksa

FAK-Aufstellung gegen Dukagjini HZ2: Kos; Radonjic, Ndukwe, Plavotic; Nnodim, Markovis (Wustinger 71.), Nisandzic (Mörth 71.), Guenouche; Boateng, Raguz, Saljic (Vucic 71.)