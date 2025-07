Fix! Kosovarischer Teamspieler wechselt zum LASK

Vierter Neuzugang für den LASK!

Wie bereits medial kolportiert wurde, verpflichten die Athletiker den kosovarischen Nationalteamspieler Art Smakaj. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt von Lokomotiva Zagreb nach Linz, sein Vertrag ist bis 2028 datiert. Beim LASK erhält er die Nummer fünf.

In der kroatischen Supersport HNL absolvierte er in der abgelaufenen Saison 32 von 36 Spielen und war unumstrittener Stammspieler in Zagreb. Er erzielte zwei Tore und legte fünf weitere vor. Für Lokomotiva, für die er sein Profidebüt feierte, stand er insgesamt in 81 Pflichtspielen am Platz. Seinen künftigen LASK-Teamkollegen Lukas Kacavenda kennt er bereits aus der Zeit in Kroatien.

Smakaj, der im defensiven Mittelfeld sowie in der Innenverteidigung spielen kann, gab im Juni 2024 zudem sein A-Teamdebüt für den Kosovo.

"Art Smakaj ist genau der Spielertyp, den wir für das Mittelfeld gesucht haben. Er ist ein junger, sehr dynamischer Spieler, der viel Energie und Leidenschaft mitbringt, Verantwortung übernimmt und gerne den Ball haben will. Schon im ersten Gespräch haben wir gemerkt, dass er ein Spieler mit Persönlichkeit ist – auf wie neben dem Platz. Wir sind überzeugt, dass er zusätzliche Qualität in unseren Kader bringen wird", wird Cheftrainer Joao Sacramento zitiert.

