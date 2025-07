Der LASK gibt seinen zweiten Neuzugang des Sommers bekannt!

Lukas Kacavenda wird für die kommende Spielzeit leihweise zu den Athletikern wechseln. Der 22-jährige Kroate kommt von Vizemeister Dinamo Zagreb.

Kacavenda ist offensiver Mittelfeldspieler, er wird somit auf der Position eingesetzt, die durch die Vertragsauflösung mit Robert Zulj vakant geworden war. Der LASK verfügt über eine Kaufoption.

"Eines der größten kroatischen Talente seines Jahrgangs"

In der abgelaufenen Saison kam Kacavenda zu 24 Einsätzen (zwei Tore, vier Assists) für Dinamo Zagreb in der Liga, zudem stand er in der Champions League in sechs Spielen am Platz.

Sportdirektor Dino Buric sagt zum Neuzugang: "Lukas gilt als eines der größten kroatischen Talente seines Jahrgangs. Er hat unglaublich viel Potenzial und verleiht unserem Offensivspiel noch mehr Flexibilität, weil er viele Positionen bekleiden kann. Auch seine Mentalität zeichnet ihn aus, darüber hinaus bringt er viel Kreativität und Qualität im letzten Drittel mit, wo er immer wieder selbst zum Abschluss kommt, aber auch den letzten Pass spielen kann und ein gutes Gespür für Räume hat."

