Joker Esposito erlöst Inter gegen Lecce

Der Tabellenführer der Serie A fährt wichtige drei Punkte ein. Napoli beißt sich indes an Parma die Zähne aus.

Inter baut den Vorsprung an der Tabellenspitze der Serie A – zumindest über Nacht – auf sechs Punkte aus. Dabei profitieren die Mailänder von Napolis Unentschieden gegen Parma.

Am 16. Spieltag, der wegen der Supercoppa nachgeholt wird, setzen sich die "Nerazzurri" daheim gegen US Lecce knapp mit 1:0 durch.

Die Mannschaft von Cristian Chivu dominiert das Spiel, muss gegen den Nachzügler aber lange auf den Torerfolg warten. Schließlich ist es der eingewechselte Esposito, der einen Abpraller über die Linie drückt (78.).

Inter hat an der Tabellenspitze nun sechs Punkte Vorsprung auf Verfolger AC Milan und SSC Napoli. Milan ist jedoch am Donnerstag noch gegen Como im Einsatz.

Weiteres Remis für Napoli

Der amtierende Meister aus Neapel kommt am Mittwoch nicht über ein 0:0 gegen Parma Calcio hinaus.

McTominays Tor in der Anfangsphase wird wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen (11.). Danach macht die Parma-Defensive dicht und Napoli muss sich mit der Punkteteilung zufriedengeben – die bereits dritte in Folge in der Serie A.

Die Truppe von Antonio Conte ist Dritter, Parma belegt Rang 14.

