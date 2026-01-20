Austria-Camp: Diese Talente dürfen sich beweisen

Die Profis des FK Austria Wien sind am Montag ins Trainingslager in die Türkei gereist, werden sich dort bis 28. Jänner auf das Frühjahr vorbereiten.

Mit an Bord waren nicht nur Sportdirektor Michael Wagner und Technischer Direktor Robert Urbanek, sondern auch 18 Betreuer und 29 Spieler.

Saljic kommt nach

Mit Sanel Saljic, der wegen seines Grundwehrdienstes beim Bundesheer erst am Mittwoch nachreisen wird, kommt noch ein weiterer dazu.

Trainer Stephan Helm wird in Side auch einigen Talenten auf die Beine schauen.

Einige Talente dabei

Mit Ifeanyi Nduwke, Philipp Maybach, Marijan Österreicher, Matteo Schablas, Dominik Nisandzic und Konstantin Aleksa sind Youngster dabeim, die im Herbst schon teilweise im Profi-Kader waren.

Erstmals bei der Kampfmannschaft mit von der Partie sind der 19-jährige Goalie Stefan Blazevic, der 18-jährige Schienenspieler Daniel Nnodim, der ebenfalls 18-jährige Offensivspieler Romeo Mörth sowie der zentrale Mittelfeldspieler Vasilije Markovic (17).

"Super Gelegenheit für die Jungs!"

"Es war uns sehr wichtig, möglichst viele junge Spieler ins Trainingslager mitzunehmen und ihnen hier die Chance geben, sich zu zeigen – da waren wir uns alle einig. Es ist eine super Gelegenheit für die Jungs", sagt Sportchef Wagner.

Im Rahmen des Trainingslagers testen die Violetten gegen den tschechischen Klub FK Teplice (23.1.) und Dunajska Streda aus der Slowakei (27.1.).

Der Trainingslager-Kader:

Tor: Samuel Şahin-Radlinger, Mirko Kos, Lukas Wedl, Stefan Blažević

Abwehr: Aleksandar Dragović, Tin Plavotić, Philipp Wiesinger, Johannes Handl, Dejan Radonjić, Ifeanyi Ndukwe

Mittelfeld: Abubakr Barry, Philipp Maybach, Taeseok Lee, Kang Hee Lee, Šanel Saljić, Hakim Guenouche, Florian Wustinger, Reinhold Ranftl, Manfred Fischer, Marijan Österreicher, Daniel Nnodim, Vasilije Marković, Matteo Schablas, Dominik Nišandžić

Angriff: Romeo Vučić, Kelvin Boateng, Johannes Eggestein, Konstantin Aleksa, Marko Raguž, Romeo Mörth