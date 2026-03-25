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Ex-Spieler dankt Adi Hütter: "Hat meine Karriere gerettet"

Adi Hütter holte ihn vom GAK zum SV Grödig, später wurde er zur WAC-Legende.

Ex-Spieler dankt Adi Hütter: "Hat meine Karriere gerettet" Foto: © getty
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Adi Hütter hat von Österreich aus eine beeindruckende Trainerkarriere hingelegt, zuletzt stand er bei AS Monaco unter Vertrag. Aktuell sollen die Spurs Interesse zeigen >>>

Zwischen 2012 und 2014 betreute der Vorarlberger den SV Grödig, stieg mit dem Salzburger Klub 2013 in die ADMIRAL Bundesliga auf. In dieser Amtszeit leitete Hütter auch die Karriere einer späteren Bundesliga-Legende ein.

Mario Leitgeb verpasste 2012 mit dem GAK den Aufstieg in der Relegation. "Ich kann mich gut erinnern, wie wir nach dem 0:3 im Rückspiel in der Kabine saßen und viele weinten, weil wir es nicht fassen konnten. Da war mein persönliches fußballerisches Ende sehr nah", verrät dieser heute im Interview mit der Bundesliga.

Dank bei Monaco-Besuch

Was danach passierte, verhalf Leitgeb zum Durchbruch. "Adi Hütter rief mich an und holte mich nach Grödig. Er hat sozusagen meine Karriere gerettet. Er kannte mich von seiner Zeit als Altach-Trainer, als ich bei Austria Lustenau gespielt habe, und hat irgendwas in mir gesehen. Völlig zurecht natürlich (lacht)…", verrät der Ex-Schützling Hütters.

Entsprechend dankbar ist er: "Für mich ein sehr glücklicher Moment, für den ich mich letzten Herbst bei einem Besuch in Monaco auch nochmals bei ihm bedanken konnte. Ohne ihn hätte es Leiti den Mittelfeldstrategen und Europacuphelden mit den sympathischen Interviews wohl nie gegeben (lacht)."

Leitgeb absolvierte in seiner Karriere 234 Einsätze in der Bundesliga. Vor allem im Trikot des WAC (214 Spiele) machte er sich einen Namen.

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