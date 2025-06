Die Wiener Austria konnte am Samstag im Angriff gleich mehrmals nachrüsten.

Mit Noah Botic und Manprit Sarkaria wurden gleich zwei neue Stürmer verpflichtet >>>

Die erhoffte Verstärkung auf der Linksverteidiger-Position bleibt jedoch nach wie vor aus. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach Maximilian Ullmann ein Kandidat am Verteilerkreis wäre. Die Bemühungen der Austria sollen jedoch ohne Erfolg gewesen sein.

Wie die "Heute" berichtet, habe Ullmann der Austria eine Absage erteilt.

Ullmann wäre ein Schnäppchen gewesen

Der Vertrag des 29-Jährigen beim Wolfsberger AC läuft Ende Juni offiziell aus. Damit wäre der gebürtige Oberösterreicher ablösefrei zu haben gewesen.

Seinen Durchbruch schaffte Ullmann beim LASK. 2019 wechselte er dann jedoch für 600.000 Euro zu Rapid, wo er zweieinhalb Jahre verbrachte. Seine Auslandsstationen in Venedig und Magdeburg waren dafür weniger von Erfolg gekrönt.

In der vergangenen Saison fand er in Wolfsberg aber wieder so richtig in die Spur und sorgte für drei Tore und fünf Assists in 30 Bundesliga-Spielen.

VIDEO: Sie spielten für Rapid und Austria

Diese ÖFB-Kicker sind ab Sommer 2025 vertragslos