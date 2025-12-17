NEWS

Drei Bundesligisten bei Wahl zum schlechtesten Trikot 2025 dabei

Die User können auch für das Trikot eines österreichischen Zweitligisten abstimmen.

Drei Bundesligisten bei Wahl zum schlechtesten Trikot 2025 dabei Foto: © GEPA
Das Design eines Trikots ist Geschmackssache. Jüngst sorgte das ÖFB-Trikot, das die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 tragen wird, für Diskussionen. Offiziell! ÖFB stellt Heimtrikot für WM 2026 vor >>>

In der ADMIRAL Bundesliga ist das Dress des TSV Hartberg vor dem Start einer neuen Saison stets Gesprächsstoff Nummer eins.

Österreich gleich viermal vertreten

Die aktuelle "Heim-Wäsche" der Oststeirer taucht nun auch bei einer Online-Wahl von "Footy Headlines" auf: nämlich jener zum schlechtesten Fußballtrikot im Jahr 2025.

Neben den Hartbergern sind auch die Trikots von zwei weiteren Bundesligisten vertreten. So befindet sich das Auswärtstrikot der SV Ried und das Heimdress des LASK in der Liste. Zudem kann für das Auswärtstrikot der SV Austria Salzburg abgestimmt werden.

Doch auch die Dressen internationaler Top-Klubs wie Manchester City oder der FC Bayern München stehen zur Wahl. Borussia Dortmund hat sich sogar mit zwei Trikots für den unrühmlichen Award beworben.

