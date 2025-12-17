NEWS

Neues Gesicht im WAC-Trainerteam

Ein junger Coach aus Deutschland soll die "Wölfe" im neuen Jahr verstärken. Währenddessen bahnt sich ein Abgang von Abwehrspieler Chibuike Nwaiwu an.

Neues Gesicht im WAC-Trainerteam Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wolfsberger AC wird das Trainerteam mit einem weiteren Co-Trainer aufstocken. Das berichtet die "Kronen Zeitung".

Demnach ist bereits fix, dass der Deutsche Jonas Hildebrandt im neuen Jahr offiziell zu den "Wölfen" stoßen wird. Dort wird er mit Cheftrainer Ismail Atalan und Assistenzcoach Hannes Jochum zusammenarbeiten. Hildebrandt hospitierte bereits in den letzten zwei Wochen im Lavanttal.

Der 29-Jährige war zuletzt beim FC Energie Cottbus in der dritten deutschen Liga tätig. Dort beendete der ehemalige Innenverteidiger auch seine Spielerkarriere. Atalan kennt Hildebrandt aus seiner Trainerzeit in Deutschland.

Rekordtransfer für den WAC?

Auf der Spielerseite bahnt sich hingegen ein Abgang an. Laut der "Krone" deutet bei Innenverteidiger Chibuike Nwaiwu vieles auf einen Transfer hin. Eine offizielle Anfrage gebe es aber noch nicht.

Der 22-jährige Nigerianer läuft seit 2024 für die Kärntner auf. Die Wolfsberger erhoffen sich bei einem Nwaiwu-Wechsel eine Rekord-Ablöse. Aktuell ist Mohamed Bamba mit seinem fünf Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Lorient der Rekord-Abgang des WAC.

Mehr zum Thema

BW-Linz-Trainersuche: Ein Name ist aus dem Rennen

BW-Linz-Trainersuche: Ein Name ist aus dem Rennen

Bundesliga
6
Die Anstoßzeiten für den restlichen Grunddurchgang stehen fest!

Die Anstoßzeiten für den restlichen Grunddurchgang stehen fest!

Bundesliga
2
Burgstaller: Diesen Typ Trainer braucht Rapid

Burgstaller: Diesen Typ Trainer braucht Rapid

Bundesliga
41
Trainersuche bei Rapid: Wird es ein Ex-Lieferinger?

Trainersuche bei Rapid: Wird es ein Ex-Lieferinger?

Bundesliga
109
Mit Testspiel gegen GAK: Der Winterfahrplan der Wiener Austria

Mit Testspiel gegen GAK: Der Winterfahrplan der Wiener Austria

Bundesliga
12
Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei?

Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei?

La Liga
19
Fix! SK Sturm macht Rückholaktion perfekt

Fix! SK Sturm macht Rückholaktion perfekt

Bundesliga
137
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Wolfsberger AC Ismail Atalan Chibuike Nwaiwu Gerüchteküche