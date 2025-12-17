Neues Gesicht im WAC-Trainerteam

Der Wolfsberger AC wird das Trainerteam mit einem weiteren Co-Trainer aufstocken. Das berichtet die "Kronen Zeitung".

Demnach ist bereits fix, dass der Deutsche Jonas Hildebrandt im neuen Jahr offiziell zu den "Wölfen" stoßen wird. Dort wird er mit Cheftrainer Ismail Atalan und Assistenzcoach Hannes Jochum zusammenarbeiten. Hildebrandt hospitierte bereits in den letzten zwei Wochen im Lavanttal.

Der 29-Jährige war zuletzt beim FC Energie Cottbus in der dritten deutschen Liga tätig. Dort beendete der ehemalige Innenverteidiger auch seine Spielerkarriere. Atalan kennt Hildebrandt aus seiner Trainerzeit in Deutschland.

Rekordtransfer für den WAC?

Auf der Spielerseite bahnt sich hingegen ein Abgang an. Laut der "Krone" deutet bei Innenverteidiger Chibuike Nwaiwu vieles auf einen Transfer hin. Eine offizielle Anfrage gebe es aber noch nicht.

Der 22-jährige Nigerianer läuft seit 2024 für die Kärntner auf. Die Wolfsberger erhoffen sich bei einem Nwaiwu-Wechsel eine Rekord-Ablöse. Aktuell ist Mohamed Bamba mit seinem fünf Millionen Euro schweren Wechsel zum FC Lorient der Rekord-Abgang des WAC.