Offiziell! ÖFB stellt Heimtrikot für WM 2026 vor

Wie bereits vorab bekannt wurde, präsentiert sich die Wäsch' des ÖFB-Teams mit Rot als Primärfarbe. Die Ärmel, sowie die Seiten weisen schwarze Akzente auf.

Offiziell! ÖFB stellt Heimtrikot für WM 2026 vor Foto: © ÖFB
Nachdem es bereits vorab durchsickerte ist es nun offiziell: Der ÖFB stellt das neue Heimtrikot für die Weltmeisterschaft 2026 vor.

Gemeinsam mit Ausrüster PUMA entworfen, steht die neue Wäsch' unter dem Motto "Immer wieder Österreich" für die tiefe Verbindung zwischen Team, Fans und Heimat.

Großteils in Rot gehalten, ist das Trikot an den Ärmeln und den Seiten in Schwarz gehüllt, zudem rundet ein rot-weiß-roter Ärmelabschluss die Optik ab.

Auswärtstrikot erst im März enthüllt

"Das neue Heimtrikot ist Ausdruck der österreichischen Fußballseele. Es steht für die tiefe Verbundenheit mit der Heimat und den Fans. Das Design vereint Tradition und Moderne und bietet durch modernste Technologien die perfekte Grundlage für Höchstleistungen auf dem Spielfeld. Mit diesem Trikot setzt PUMA neue Maßstäbe in Sachen Design und Innovation und zeigt, wie Sportbekleidung nicht nur funktional, sondern auch emotional begeistern kann", freut sich Marco Müller, PUMA Senior Director of Product Line Management Performance Apparel.

Das neue Heimtrikot ist ab sofort im Fanshop des ÖFB erhältlich und kostet 99,99 Euro, die Vorstellung des Auswärtstrikots erfolgt hingegen erst im kommenden März.

