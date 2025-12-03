Offiziell! ÖFB stellt Heimtrikot für WM 2026 vor

Auswärtstrikot erst im März enthüllt
"Das neue Heimtrikot ist Ausdruck der österreichischen Fußballseele. Es steht für die tiefe Verbundenheit mit der Heimat und den Fans. Das Design vereint Tradition und Moderne und bietet durch modernste Technologien die perfekte Grundlage für Höchstleistungen auf dem Spielfeld. Mit diesem Trikot setzt PUMA neue Maßstäbe in Sachen Design und Innovation und zeigt, wie Sportbekleidung nicht nur funktional, sondern auch emotional begeistern kann", freut sich Marco Müller, PUMA Senior Director of Product Line Management Performance Apparel.
Das neue Heimtrikot ist ab sofort im Fanshop des ÖFB erhältlich und kostet 99,99 Euro, die Vorstellung des Auswärtstrikots erfolgt hingegen erst im kommenden März.
