Offiziell! ÖFB stellt Heimtrikot für WM 2026 vor

Nachdem es bereits vorab durchsickerte ist es nun offiziell: Der ÖFB stellt das neue Heimtrikot für die Weltmeisterschaft 2026 vor.

Gemeinsam mit Ausrüster PUMA entworfen, steht die neue Wäsch' unter dem Motto "Immer wieder Österreich" für die tiefe Verbindung zwischen Team, Fans und Heimat.

Großteils in Rot gehalten, ist das Trikot an den Ärmeln und den Seiten in Schwarz gehüllt, zudem rundet ein rot-weiß-roter Ärmelabschluss die Optik ab.