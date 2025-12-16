NEWS

Die Anstoßzeiten für den restlichen Grunddurchgang stehen fest!

Fünf Runden stehen nach dem Jahreswechsel noch an, nun wurden auch die Spielzeiten festgelegt.

Die Anstoßzeiten für den restlichen Grunddurchgang stehen fest! Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die Anstoßzeiten für den Rest des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga sind fixiert!

Bis zur Punkteteilung stehen noch fünf Spieltage an. Aus der Winterpause erwacht die Liga am 6. Februar 2026 mit dem Duell zwischen FC Red Bull Salzburg und FK Austria Wien (ab 20:30).

In Runde 19 steht dann auch schon das 348. Wiener Derby an, am Sonntag (ab 17:00) empfängt die Austria den SK Rapid in der Generali Arena. Das potenzielle Gipfeltreffen LASK gegen Salzburg folgt am 20. Spieltag (Sonntag, ab 17:00) als Highlight der Runde.

Sechs Parallel-Spiele an den letzten zwei Spieltagen

Wie schon in der letzten Saison sind in den letzten zwei Runden des Grunddurchgangs alle sechs Partien für Sonntag, 17:00 gleichzeitig angesetzt.

In den jeweiligen Sechser-Konferenzen warten dann u.a. die Top-Duelle WAC gegen Sturm (21. Spieltag) und Austria gegen den LASK bzw. LASK gegen den WAC und Rapid gegen Salzburg.

Hier gibt's zum gesamten Spielplan des restlichen Grunddurchgangs >>>

