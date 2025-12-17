NEWS

Sturm-Neuzugang: Medizincheck bereits absolviert?

Der Leistungsträger der Grazer ist Georgier. Bekommt Kiteishvili bald einen Landsmann an seine Seite?

Sturm-Neuzugang: Medizincheck bereits absolviert? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Sturm Graz könnte sich weiter verstärken. Nach dem Transfer von Jusuf Gazibegovic stehe der nächste Deal bereits an.

Glaubt man dem Portal "Geo Team" auf "X", so wechselt Gizo Mamageishvili an die Mur.

Kapitän in Georgien

Der 22-jährige Offensivspieler erhalte einen Vertrag bis 2029 und habe den Medizincheck angeblich bereits absolviert. Das Portal sagte 2024 bereits die Vertragsverlängerung Kiteishvilis in Graz voraus.

Aktuell ist Mamageishvili Kapitän des georgischen Klubs Iberia 1999. Mit Superstar Otar Kiteishvili würde er in Graz auf einen Landsmann treffen.

VIDEO: Sturm und Säumel – wie geht es weiter?

Mehr zum Thema

Fix! SK Sturm macht Rückholaktion perfekt

Fix! SK Sturm macht Rückholaktion perfekt

Bundesliga
138
Neues Gesicht im WAC-Trainerteam

Neues Gesicht im WAC-Trainerteam

Bundesliga
BW-Linz-Trainersuche: Ein Name ist aus dem Rennen

BW-Linz-Trainersuche: Ein Name ist aus dem Rennen

Bundesliga
6
Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei?

Alaba: Zieht es den ÖFB-Kapitän in die Türkei?

La Liga
20
Bundesliga-Herbst: Die Top-Elf der Überraschungen

Bundesliga-Herbst: Die Top-Elf der Überraschungen

LAOLA1
6
Verliert FC Hertha Wels seinen Top-Torjäger im Winter?

Verliert FC Hertha Wels seinen Top-Torjäger im Winter?

2. Liga
Drei Bundesligisten bei Wahl zum schlechtesten Trikot 2025 dabei

Drei Bundesligisten bei Wahl zum schlechtesten Trikot 2025 dabei

Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Gerüchteküche Transfermarkt