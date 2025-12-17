Sturm-Neuzugang: Medizincheck bereits absolviert?

Der SK Sturm Graz könnte sich weiter verstärken. Nach dem Transfer von Jusuf Gazibegovic stehe der nächste Deal bereits an.

Glaubt man dem Portal "Geo Team" auf "X", so wechselt Gizo Mamageishvili an die Mur.

Kapitän in Georgien

Der 22-jährige Offensivspieler erhalte einen Vertrag bis 2029 und habe den Medizincheck angeblich bereits absolviert. Das Portal sagte 2024 bereits die Vertragsverlängerung Kiteishvilis in Graz voraus.

Aktuell ist Mamageishvili Kapitän des georgischen Klubs Iberia 1999. Mit Superstar Otar Kiteishvili würde er in Graz auf einen Landsmann treffen.