Burgstaller: Diesen Typ Trainer braucht Rapid

Im vergangenen Sommer beendete Guido Burgstaller seine Profikarriere beim SK Rapid.

Mittlerweile ist der Kärntner zu seinem Herzensklub zurückgekehrt, arbeitet dort in der Akademie als Stürmertrainer.

Bei DAB | Der Audiobeweis von Sky äußert sich Burgstaller jetzt zur aktuellen Unform seines Klubs. "Es ist gerade eine schwierige Phase, da müssen wir nicht drum herumreden, dass alle sehr unzufrieden sind. Und dass es einfach zu wenig ist, ist glaube ich auch allen klar. Es gibt nicht den einen Punkt, und dann läuft es wieder ganz von allein. Ich glaube, es ist wieder ein großer Umbruch, der stattgefunden hat. Ich habe jetzt nicht so viel verfolgt, dass ich sagen könnte, wieso das mit dem Peter Stöger nicht funktioniert hat, wie das alles gelaufen ist, oder warum das nicht geklappt hat", so Burgstaller.

Das fehlende Selbstvertrauen

In den aktuellen Spielen sei es völlig normal, dass das Selbstvertrauen fehle. "Klar, wenn du dir das im Fernsehen anschaust, denkst du dir auch manchmal deinen Teil. Weil du kennst die Jungs ganz anders. Und wenn du in so einer schwierigen Phase bist, bringt alles Reden, und Tun, und Zusammensitzen nichts", so Burgstaller.

Der Ex-Stürmer hat auch eine Meinung zur Trainersuche. "Es ist immer schwer zu sagen. Aber ich glaube, es braucht einen Typ von Trainer, der weiß, wie so ein Verein tickt. Das ist keine schlechte Voraussetzung, wenn du weißt, wie so ein Traditionsverein tickt", so Burgstaller.

Kulovits nicht bewertbar

Einer, der dies weiß, ist der aktuelle Interimscoach Stefan Kulovits. Er coachte in der abgelaufenen Saison Burgstaller als Co- und später auch als Interimstrainer. Sportlich lieferte er mit einem Punkt aus vier Spielen wenig Argumente, betonte aber Interesse an einer Fixstelle zu haben. Auch die Spieler äußerten sich pro Kulovits >>>

"Ich kenne ihn noch als Mitspieler und ich kenne ihn auch als Trainer. Wenn man es fair betrachtet, ohne die grün-weiße Brille aufzuhaben: Ich glaube, derzeit kann man ihn eigentlich gar nicht richtig bewerten. Er hatte jetzt zweieinhalb Trainingswochen. Ich glaube, da ist es schwierig, einen Trainer richtig zu bewerten", so Burgstaller über Kulovits.