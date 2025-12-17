NEWS

Verliert FC Hertha Wels seinen Top-Torjäger im Winter?

Albin Gashi ist aktuell einer der formstärksten Spieler in LigaZwa. Im Winter könnte er den nächsten Schritt gehen.

Acht Tore und vier Vorlagen in 16 Ligaspielen - Albin Gashi ist in dieser Saison die Lebensversicherung beim FC Hertha Wels in der ADMIRAL 2. Liga!

Der 28-jährige Offensivspieler wechselte im Sommer 2025 ablösefrei von Admira Wacker zum Aufsteiger. Eine lange Anlaufzeit brauchte der ehemalige U19-Nationalspieler Österreichs jedoch nicht.

Gashi war in der Hinrunde an zwölf der insgesamt 15 Ligatore direkt beteiligt und ist nach Marc Stendera auf "Sofascore" auch der Feldspieler mit der besten Durchschnittsbewertung.

Mehrere Klubs an Gashi dran

Wenig verwunderlich also, warum sich bereits einige Klubs nach dem Linksaußen erkundigt haben. Nach LAOLA1-Informationen gibt es sowohl aus der ADMIRAL Bundesliga als auch aus dem Ausland Interesse an einem Winter-Wechsel.

Ob Gashi aber in Wels bleibt oder den nächsten Schritt geht, ist noch offen.

