GAK: Zeteny Jano fällt länger aus als erwartet

Zeteny Jano wird in der laufenden Saison nicht mehr für den GAK auflaufen. Das geht aus einem "MeinBezirk"-Gespräch mit Sportdirektor Tino Wawra hervor.

"Diese Position müssen wir wahrscheinlich schon nachbesetzen", sagt Wawra über die Lücke, die der Ausfall des 20-jährigen Mittelfeldspielers hinterlässt. Diese könnte mit einem Winter-Transfer geschlossen werden.

GAK ging von Rückkehr im Frühjahr aus

Jano zog sich im November beim 2:1-Sieg des GAK gegen den SK Rapid eine schwere Fußverletzung zu. Er knickte um und musste mit der Rettungstrage vom Feld gebracht werden.

Die erste Befürchtung eines Knöchelbruchs bestätigte sich zwar nicht. Es wurden jedoch ein knöcherner Bänderausriss, ein Abbruch des Knochenschüppchens und eine Rissquetschwunde diagnostiziert.

Ursprünglich kommunizierte der GAK, dass Jano für die restliche Herbstsaison ausfallen werde und im Laufe des Frühjahrs wieder mit dem Salzburg-Leihspieler zu rechnen sei.