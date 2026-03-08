SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Deshalb darf Janis Antiste wieder bei Rapid spielen

Der Franzose steht erstmals in diesem Jahr wieder im Bundesliga-Kader der Rapidler. Weshalb er jetzt wieder dabei ist:

Foto: © GEPA
Für den SK Rapid geht es im am 22. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga noch um den Einzug in die Meistergruppe.

In der letzten Runde des Grunddurchgangs geht es zu Hause gegen den FC Red Bull Salzburg (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>). In der Startelf von Johannes Hoff Thorup gibt es dabei zwei Überraschungen.

Erstmals in diesem Jahr im Kader

Janis Antiste feiert unerwartet nicht nur sein Kader-Comeback, sondern schafft es sogar in der Startelf. Im Jahr 2026 stand der ausgeliehene Franzose noch nicht im Bundesliga-Kader der Hütteldorfer.

Die vergangenen Nicht-Nominierungen haben einen Grund: Bislang war nämlich eine hohe Kaufpflicht in Antistes Leihvertrag verankert. Diese wäre beim nächsten Einsatz schlagend geworden.

Wie "Sky Sport Austria" nun berichtet, wurde diese Klausel nach monatelangen Verhandlungen gestrichen.

Außerdem fehlt Bendeguz Bolla im Aufgebot der Rapidler. Der Ungar ist leicht angeschlagen.

