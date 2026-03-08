TSV Hartberg TSV Hartberg HTB FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Endstand
1:1
1:1 , 0:0
  • David Riegler e
  • David Bumberger
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Hartberg schafft es aus eigener Kraft in die Meistergruppe

Nach einer spektakulären ersten Halbzeit gegen Blau-Weiß Linz lässt die zweite Hälfte nahezu alles vermissen, was diese Partie ausgezeichnet hat.

Hartberg schafft es aus eigener Kraft in die Meistergruppe Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga trennen sich der TSV Hartberg und der FC Blau-Weiß Linz 1:1 - das reicht den Steirern für den Einzug in die Meistergruppe.

Zur Tabelle nach der Punkteteilung >>>

Bereits nach 36 Sekunden gibt es für die Hausherren aus Hartberg Grund zum jubeln. Nach einem Befreiungsschlag von Youba Diarra, passt David Riegler den Ball zurück zu Nico Mantl. Rieglers Ball ist für den Schlussmann der Linzer jedoch unerreichbar und kullert somit ins eigene Tor.

Doch Blau-Weiß gibt sich nicht auf und erzielt bereits in der 11. Spielminute den Ausgleich. Simon Seidl wird angeschossen, vom Mittelfeldspieler springt der Ball David Bumberger direkt in den Lauf. Sein Abschluss wird noch abgefälscht, landet aber dennoch im Netz.

Danach gibt es auf beiden Seiten Chancen zur Führung, doch kein Team kann sich den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Hartberg ist in der Meistergruppe

In der zweiten Halbzeit macht es beinahe den Anschein, dass sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung arrangiert hätten. Das Spiel plätschert ab der 50. Spielminute ohne große Tor-Chancen vor sich hin.

Durch das 1:1 hält der TSV Hartberg bei 33 Punkten und liegt auf dem sechsten Platz und somit über dem Strich. Der FC Blau-Weiß Linz hingegen hält bei 15 Punkten und ist weiterhin Schlusslicht.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Wer schafft es in die Meistergruppe?

Bundesliga LIVE: Wer schafft es in die Meistergruppe?

Bundesliga
7
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz

Bundesliga
2
JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

Bundesliga
7
Die Bundesliga-Tabelle nach der Punkteteilung

Die Bundesliga-Tabelle nach der Punkteteilung

Bundesliga
WSG trotz Sieg in Quli-Gruppe

WSG trotz Sieg in Quli-Gruppe

Bundesliga
LASK beendet Grunddurchgang mit Heimsieg über WAC

LASK beendet Grunddurchgang mit Heimsieg über WAC

Bundesliga
Sieg gegen Salzburg! Antiste schießt Rapid in die Meistergruppe

Sieg gegen Salzburg! Antiste schießt Rapid in die Meistergruppe

Bundesliga
33

Kommentare

Admiral Bundesliga Fussball TSV Hartberg FC Blau-Weiß Linz