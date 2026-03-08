Hartberg schafft es aus eigener Kraft in die Meistergruppe

In der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga trennen sich der TSV Hartberg und der FC Blau-Weiß Linz 1:1 - das reicht den Steirern für den Einzug in die Meistergruppe.

Zur Tabelle nach der Punkteteilung >>>

Bereits nach 36 Sekunden gibt es für die Hausherren aus Hartberg Grund zum jubeln. Nach einem Befreiungsschlag von Youba Diarra, passt David Riegler den Ball zurück zu Nico Mantl. Rieglers Ball ist für den Schlussmann der Linzer jedoch unerreichbar und kullert somit ins eigene Tor.

Doch Blau-Weiß gibt sich nicht auf und erzielt bereits in der 11. Spielminute den Ausgleich. Simon Seidl wird angeschossen, vom Mittelfeldspieler springt der Ball David Bumberger direkt in den Lauf. Sein Abschluss wird noch abgefälscht, landet aber dennoch im Netz.

Danach gibt es auf beiden Seiten Chancen zur Führung, doch kein Team kann sich den entscheidenden Vorteil verschaffen.

Hartberg ist in der Meistergruppe

In der zweiten Halbzeit macht es beinahe den Anschein, dass sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung arrangiert hätten. Das Spiel plätschert ab der 50. Spielminute ohne große Tor-Chancen vor sich hin.

Durch das 1:1 hält der TSV Hartberg bei 33 Punkten und liegt auf dem sechsten Platz und somit über dem Strich. Der FC Blau-Weiß Linz hingegen hält bei 15 Punkten und ist weiterhin Schlusslicht.