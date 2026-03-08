NEWS

Bundesliga LIVE: Wer schafft es in die Meistergruppe?

Rapid hat die letzte Chance auf die Meistergruppe, Hartberg will die Top Sechs fixieren. Altach, Ried und die WSG lauern auf Patzer der Konkurrenz. Konferenz im LIVE-Ticker:

Bundesliga LIVE: Wer schafft es in die Meistergruppe? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der letzte Spieltag des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga steht an.

Am Sonntag haben in der 22. Runde gleich fünf Mannschaften noch die Chance, einen von zwei Plätzen in der Meistergruppe zu ergattern. Sechs Spiele sind in der Konferenz gleichzeitig angesetzt:

JETZT LIVE auf YouTube: Die Watchparty zum Bundesliga-Showdown >>>

LIVE-Konferenz:

Der LAOLA1-Tabellenrechner:

Mehr zum Thema

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

Bundesliga
7
Grunddurchgang endet mit Fünfkampf um die Meistergruppe

Grunddurchgang endet mit Fünfkampf um die Meistergruppe

Bundesliga
8
Liga-Teilung in der ADMIRAL Bundesliga: Fluch oder Segen?

Liga-Teilung in der ADMIRAL Bundesliga: Fluch oder Segen?

LAOLA1
23
Bundesliga LIVE: Sturm Graz - SCR Altach

Bundesliga LIVE: Sturm Graz - SCR Altach

Bundesliga
32
Bundesliga LIVE: SK Rapid - Red Bull Salzburg

Bundesliga LIVE: SK Rapid - Red Bull Salzburg

Bundesliga
79
Bundesliga LIVE: SV Ried - FK Austria Wien

Bundesliga LIVE: SV Ried - FK Austria Wien

Bundesliga
12
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz

Bundesliga
2

Kommentare

SK Sturm Graz SCR Altach LASK Wolfsberger AC SK Rapid Wien FC Red Bull Salzburg TSV Hartberg FC Blau-Weiß Linz SV Ried FK Austria Wien WSG Tirol GAK Admiral Bundesliga Fussball