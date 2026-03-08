Bundesliga LIVE: Wer schafft es in die Meistergruppe?
Rapid hat die letzte Chance auf die Meistergruppe, Hartberg will die Top Sechs fixieren. Altach, Ried und die WSG lauern auf Patzer der Konkurrenz. Konferenz im LIVE-Ticker:
Der letzte Spieltag des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga steht an.
Am Sonntag haben in der 22. Runde gleich fünf Mannschaften noch die Chance, einen von zwei Plätzen in der Meistergruppe zu ergattern. Sechs Spiele sind in der Konferenz gleichzeitig angesetzt:
SK Rapid - Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
SK Sturm Graz - SCR Altach (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
TSV Hartberg - Blau-Weiß Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
SV Ried - FK Austria Wien (ab 177:00 Uhr im LIVE-Ticker)
LASK - Wolfsberger AC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
WSG Tirol - GAK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
