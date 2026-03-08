WSG trotz Sieg in Quali-Gruppe

In der 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga feiert die WSG Tirol im Tivoli einen souveränen Sieg über den GAK, doch trotz des Erfolgs steht fest: Die Tiroler werden die restliche Saison im unteren Playoff bestreiten.

Von Beginn an zeigt die WSG, dass sie ihre Pflicht erfüllen will. Nach einer ruhigen Abtastphase schlägt Tirol früh zu: Ein zunächst zu langer Eckball landet bei Naschberger, der den Ball noch einmal scharf in die Mitte bringt. Kubatta setzt sich im Luftduell durch und köpft in der 10. Minute zum 1:0 ein.

Das frühe Tor gibt den Tirolern Sicherheit. Der GAK versucht über Ballbesitz ins Spiel zu finden, wird aber nur phasenweise gefährlich.

Nach rund 25 Minuten haben die Steirer ihre beste Phase. Hofleitner scheitert nach einem schönen Chipball von Lichtenberg an WSG-Schlussmann Stejskal, kurz darauf muss der WSG-Keeper den nächsten Abschluss parieren.

Ausschluss beim GAK

Die WSG bleibt spielbestimmend. In Minute 41 trifft Kreuzriegler im Fallen einen am Boden liegenden Tiroler an der Brust – Rot für den GAK. Die Grazer müssen die Partie in Unterzahl fortsetzen.

Das nutzen die Tiroler sofort. Sulzbacher bringt eine präzise Flanke von rechts zur Mitte, Ola-Adebomi vollendet technisch brillant mit der Hacke zum 2:0 (44.).

Tirol in Hälfte zwei clever

In der zweiten Hälfte verwalten die Tiroler ihren Vorsprung abgeklärt. Der GAK versucht in Unterzahl sporadisch Nadelstiche zu setzen, kommt jedoch selten zwingend vor das Tor.

Die WSG hält das Tempo hoch, kontrolliert das Zentrum und lässt nichts mehr anbrennen. Am Ende steht ein verdienter Heimsieg, der allerdings ohne tabellarischen Lohn bleibt.

Die WSG Tirol gewinnt – spielt aber ab der kommenden Woche im unteren Playoff weiter. Für den GAK geht es ebenso in die Qualifikationsgruppe.