Ranftls Zukunft fast geklärt

Was Verkündungen von Vertragsverlängerungen angeht, lässt die Wiener Austria ihre Fans derzeit (noch) warten.

Mit Reinhold Ranftl, Philipp Wiesinger und Tin Plavotic laufen immerhin drei Arbeitspapiere von defensiven Stammkräften im Sommer aus.

"Nur noch Kleinigkeiten"

Zumindest Ranfts Zukunft dürfte so gut wie geklärt sein.

Der Routinier verrät nach dem 2:0-Sieg im 350. Wiener Derby: "Wir sind sehr weit, es gibt nur noch Kleinigkeiten zu klären. Dann geht’s hoffentlich in eine weitere Saison in violett. Ich freue mich schon darauf."

Sollte auf den letzten Metern nichts mehr schiefgehen, wird der 34-Jährige also zumindest auch eine fünfte Saison im Veilchen-Trikot absolvieren.