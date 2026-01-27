Austria Wien bestellt Zorn zum Sportvorstand

Der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG bestellt Tomas Zorn zum neuen Sportvorstand.

Der 39-Jährige tritt somit die Nachfolge des Ende August zurückgetretenen Jürgen Werner an.

Der Deutsch-Russe wurde von Werners Investorengruppe "WTF" vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde im Aufsichtsrat, in dem der Verein Austria Wien gegenüber der "WTF" mit 5:4 in Überzahl ist, einstimmig angenommen.

Zuletzt in Russland und in einem FIFA-Kurs

Zorn ist ehemaliger Spielervermittler und war 2019 bis 2022 in ähnlichen Positionen bei Spartak Moskau und Lok Moskau tätig.

Zuletzt erlangte der Jurist das FIFA-Diplom in "Club Management", dem ein 18-monatiger Kurs vorausging.