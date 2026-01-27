Austria Wien bestellt Zorn zum Sportvorstand

Machtkampf um die Austria
Der Weg zur Bestellung Zorns wurde in den vergangenen Tagen von einem öffentlich ausgetragenen Machtkampf zwischen der Wiener Austria und der "WTF" überschattet.
Der Klub will die "WTF"-Anteile an der AG schnellstmöglich zurückkaufen, wollte durch eine Ablehnung der Personalie Zorn die Gespräche nicht gefährden.
Wie und ob sich Zorns Amtsantritt auf die Zusammensetzung der neuen Sportdirektion (Sportdirektor Michael Wagner, Technischer Direktor Robert Urbanek, Akademieleiter Manuel Takacs) auswirkt, ist aktuell noch unklar.
Spruchband der Fans
Rund um die Aufsichtsratssitzung kam es auch zu einer Unmutsäußerung der violetten Fanszene. "Wer Austria Wien nicht ehrt, erntet unseren Zorn!", war auf einem Spruchband, das gegenüber der Geschäftsstelle angebracht war, zu lesen.
Noch während der Sitzung entfernten Klub-Mitarbeiter das Transparent.