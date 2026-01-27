NEWS

Austria Wien bestellt Zorn zum Sportvorstand

Der Deutsch-Russe übernimmt bei den Veilchen den zuletzt vakanten Posten.

Austria Wien bestellt Zorn zum Sportvorstand Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Aufsichtsrat der FK Austria Wien AG bestellt Tomas Zorn zum neuen Sportvorstand.

Der 39-Jährige tritt somit die Nachfolge des Ende August zurückgetretenen Jürgen Werner an.

Der Deutsch-Russe wurde von Werners Investorengruppe "WTF" vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde im Aufsichtsrat, in dem der Verein Austria Wien gegenüber der "WTF" mit 5:4 in Überzahl ist, einstimmig angenommen.

Zuletzt in Russland und in einem FIFA-Kurs

Zorn ist ehemaliger Spielervermittler und war 2019 bis 2022 in ähnlichen Positionen bei Spartak Moskau und Lok Moskau tätig.

Zuletzt erlangte der Jurist das FIFA-Diplom in "Club Management", dem ein 18-monatiger Kurs vorausging.

Machtkampf um die Austria

Der Weg zur Bestellung Zorns wurde in den vergangenen Tagen von einem öffentlich ausgetragenen Machtkampf zwischen der Wiener Austria und der "WTF" überschattet.

Der Klub will die "WTF"-Anteile an der AG schnellstmöglich zurückkaufen, wollte durch eine Ablehnung der Personalie Zorn die Gespräche nicht gefährden.

Wie und ob sich Zorns Amtsantritt auf die Zusammensetzung der neuen Sportdirektion (Sportdirektor Michael Wagner, Technischer Direktor Robert Urbanek, Akademieleiter Manuel Takacs) auswirkt, ist aktuell noch unklar.

Spruchband der Fans

Rund um die Aufsichtsratssitzung kam es auch zu einer Unmutsäußerung der violetten Fanszene. "Wer Austria Wien nicht ehrt, erntet unseren Zorn!", war auf einem Spruchband, das gegenüber der Geschäftsstelle angebracht war, zu lesen.

Noch während der Sitzung entfernten Klub-Mitarbeiter das Transparent.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool

Transfer-Update: Ein Austria-Juwel für Liverpool

Bundesliga
Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

Austria bestätigt: Liverpool sichert sich Ndukwe

Bundesliga
45
Handl-Comeback bei Testspiel-Remis der Austria

Handl-Comeback bei Testspiel-Remis der Austria

Bundesliga
10
Wer wird der neue Rapid-Stürmer?

Wer wird der neue Rapid-Stürmer?

Bundesliga
9
LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

LIVE im Stream: Die Sportdirektoren Auftakt-PK der Bundesliga

Bundesliga
Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch

Kjaergaard weiterhin in Italien im Gespräch

Bundesliga
Kehrt Berisha nach Österreich zurück?

Kehrt Berisha nach Österreich zurück?

Bundesliga
25

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien Tomas Zorn