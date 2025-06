Der SK Rapid gibt am Freitag die Verpflichtung von Verteidiger Jannes Horn bekannt.

Der 28-Jährige kommt vom 1. FC Nürnberg und unterschreibt einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Bei den Hütteldorfern läuft er mit der Rückennummer 38 auf.

Zuletzt spielte Horn als Leihspieler in den USA. Für MLS-Klub St. Louis CITY SC stand er insgesamt 20 Mal auf dem Feld und lieferte zwei Assists.

Rapids Neo-Cheftrainer Peter Stöger kennt den flexiblen Linksfuß bereits aus der gemeinsamen Zeit beim 1. FC Köln. Horn absolvierte sieben Pflichtspiele unter Stöger.

Horn bei Rapid "schon längere Zeit auf dem Radar"

Markus Katzer, Geschäftsführer Sport der Hütteldorfer, über die Verpflichtung: "Jannes Horn ist ein Spieler, den wir schon längere Zeit auf unserem Radar haben. Dass unser neuer Coach Peter Stöger bereits mit ihm gearbeitet hat und seine Qualitäten schätzt, ist ein zusätzlicher Bonus für diesen Transfer. Jannes ist ein erfahrener Defensivspieler für die linke Außenbahn, der auch als Innenverteidiger seine Qualitäten bewiesen hat. Ich freue mich sehr, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen konnten."

Chefcoach Stöger ist sich sicher, dass Horn eine Verstärkung für das Team sein wird. "Unsere gemeinsame Zeit beim 1. FC Köln dauerte zwar nur einige Monate, aber ich habe sowohl seine sportlichen als auch charakterlichen Qualitäten sehr positiv in Erinnerung. Ich freue mich auf das Wiedersehen und die erneute Zusammenarbeit mit Jannes."

Horn hat nicht lange überlegt

"Als das Angebot kam, haben meine Familie und ich sofort entschieden, dieses anzunehmen. Der Verein und die Stadt Wien haben uns so überzeugt, dass wir uns gar nichts anderes mehr anhören wollten", sagt Horn selbst.

Der ehemalige DFB-Jugendnationalspieler weiters: "Ich möchte hier ab sofort dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Zeit erleben, und freue mich, dass alles so reibungslos geklappt hat. Als dann während der Gespräche mit Rapid noch bekannt wurde, dass mein ehemaliger Trainer Peter Stöger verpflichtet wurde, war das für mich noch eine zusätzliche Bestätigung für die Entscheidung."

Reichlich Erfahrung im deutschen Profifußball

Horn wurde in der Jugend des VfL Wolfsburg ausgebildet und wechselte im Sommer 2017 für kolportierte sieben Millionen Euro zum 1. FC Köln. Für die Kölner stand er insgesamt 78 Mal auf dem Feld.

In der Saison 2019/20 spielte der 1,86 Meter große Linksfuß leihweise für Hannover 96. Es folgten Engagements beim VfL Bochum (3 Spiele) und 1. FC Nürnberg (37 Spiele), ehe es im Sommer 2024 per Leihe in die USA nach St. Louis ging.

Horn lief in der deutschen Bundesliga insgesamt 66 Mal auf, in der 2. deutschen Bundesliga verbuchte er 75 Einsätze. Für die DFB-Nachwuchsnationalteams (U16 bis U21) stand er zusammengerechnet 25 Mal auf dem Feld.

VIDEO: Ein Bayern-Juwel für Rapid?