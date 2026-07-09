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Salzburgs Omoregie wohl weiterhin vom Verletzungspech verfolgt

Den 22-Jährigen, der in seiner Karriere bereits mehrere Verletzungen wegstecken musste, dürfte es erneut erwischt haben.

Salzburgs Omoregie wohl weiterhin vom Verletzungspech verfolgt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Red Bull Salzburg beschließt am heutigen Donnerstag (17:30 Uhr) mit einem Testspiel gegen den Kharkiv FC sein Sommer-Trainingslager.

Justin Omoregie wird gegen die Ukrainer wohl nicht auf dem Platz stehen können. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, fällt der 22-Jährige verletzungsbedingt wochenlang aus.

Letztes Pflichtspiel im Mai 2025

Der Mittelfeldspieler hat eine lange Verletzungsakte. Ihn plagten bereits Leisten-, Schulter- und Rückenprobleme. Zudem zog er sich einen Achillessehnenriss und im Frühjahr dieses Jahres eine Schulterverletzung zu.

Sein letztes Pflichtspiel absolvierte Omoregie im Mai 2025 als Leihspieler des TSV Hartberg.

Bei Salzburgs erstem Testspiel der Sommer-Vorbereitung gegen den SV Seekirchen (5:0) kam Omoregie noch eine Halbzeit lang zum Einsatz.

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