Joao Luiz Soares Alvez bleibt über die Saison hinaus beim FC Blau-Weiß Linz!

Der Vertrag des brasilianischen Offensivspielers wurde bis 2026 verlängert. Der 26-jährige Flügelspieler kam im Winter 2024 von Schwarz-Weiß Bregenz, aufgrund zwei schwerer Achillessehnenverletzungen stand er für die Stahlstädter jedoch lediglich in fünf Pflichtspielen am Platz.

Dass er eine Verstärkung für den Klub darstellen kann, zeigte er am letzten Spieltag der Saison 2024/25, als er den Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 vorbereitete.

Klub will Joao Luiz "auf seinem weiteren Weg unterstützen"

Die Vertragsverlängerung ist in enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung erfolgt, wie Sportdirektor Christoph Schößwendter verrät: "Joao hat eine lange Leidenszeit hinter sich, in der er stets alles dafür getan hat, um wieder für unsere Farben auf dem Platz stehen zu können."

"Es ist schön zu sehen, dass sich die harte Arbeit, die er gemeinsam mit unseren Physiotherapeuten und Trainern in sein Comeback gesteckt hat, gelohnt hat und er bereits am letzten Spieltag der Vorsaison noch einmal zum Einsatz kommen konnte. Gemeinsam sind wir nach intensiven Tests und Untersuchungen durch unsere medizinische Abteilung zu dem Entschluss gekommen, seinen Vertrag zu verlängern, um ihn auf seinem weiteren Weg zu unterstützen. Wir sind überzeugt davon, dass er uns viel Freude bereiten kann", so Schößwendter.

"Ich bin sehr glücklich, für ein weiteres Jahr in Linz unterschrieben zu haben. Nach der langen Verletzungspause freue ich mich umso mehr, wieder voll angreifen zu können und noch mindestens ein weiteres Jahr alles für den Klub zu geben", betont Joao Luiz.

