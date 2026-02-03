Bitter für Sturm! Einser-Goalie fällt wochenlang aus

Keine guten Nachrichten gibt es am Dienstag für den SK Sturm Graz.

Nach dem bitteren Cup-Aus im Viertelfinalduell gegen den SCR Altach, in dem Stammtorhüter Daniil Khudyakov in der zweiten Halbzeit der Verlängerung verletzungsbedingt vom Platz und aufgrund des ausgeschöpften Wechselkontingents Jusuf Gazibegovic in den Kasten musste, gibt es nun eine Diagnose.

Der 22-Jährige hat sich demnach eine Muskelverletzung im Bereich der Hüfte zugezogen und muss mehrere Wochen pausieren.

Geschäftsführer Sport Michael Parensen: "Diese Verletzung ist sehr ärgerlich – Daniil hat im noch jungen Frühjahr hervorragende Leistungen gezeigt und seine Rolle als Nummer 1 ausgezeichnet ausgefüllt. Wir sind allerdings zuversichtlich, dass er uns schon bald wieder zur Verfügung stehen wird und haben in der Zwischenzeit vollstes Vertrauen in Matteo Bignetti, der am Beginn der Saison schon gezeigt hat, dass er absolut bereit für seine Einsätze ist."