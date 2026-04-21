Der FC Blau-Weiß Linz scheint mit allen Mitteln um den Verbleib in der höchsten Spielklasse zu kämpfen.

Nach dem torlosen Remis in Wolfsberg haben die Linzer im Heimspiel am Dienstag (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) die große Chance, die rote Laterne abzugeben.

Noch vor dem direkten Aufeinandertreffen auf dem Rasen, setzten mutmaßlich Anhänger der Linzer den ersten Schlag. Laut "Sky"-Informationen wurde um 03:30 Uhr vor dem Teamhotel des WAC in Ansfelden ein Feuerwerk gezündet.

"Zündstoff" vor Abstiegskracher

Der erhoffte Effekt dürfte jedoch ausgeblieben sein: Ein Großteil der WAC-Akteure soll den Lärm vor ihrer Unterkunft gar nicht mitbekommen haben.

Der Wolfsberger AC wartet immer noch auf den ersten Sieg unter Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger, mit einem Erfolg in Linz könnte man sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Der FC Blau-Weiß Linz hat in der Qualifikationsgruppe aber noch kein Heimspiel verloren, eine Serie, die die Linzer gegen den WAC prolongieren wollen. In jedem Fall bietet der Abstiegskracher jede Menge Zündstoff - und das bereits weit vor Spielbeginn.