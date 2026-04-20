Rapids Halbzeitbilanz: "Es ist in Ordnung, aber nicht sehr gut"

Der Start in die Meistergruppe verlief für den SK Rapid Wien zunächst vielversprechend.

Zwei Siege aus den ersten beiden Spielen sorgten für einen Auftakt nach Maß. In den darauffolgenden drei Partien gelang es den Hütteldorfern jedoch nur noch, zwei Punkte zu holen.

Kapitän Matthias Seidl ordnet die bisherigen Leistungen in der Meistergruppe entsprechend ein: "Es ist in Ordnung, aber eben nicht sehr gut. Wir wollen uns auf jeden Fall steigern. Die letzten Spiele waren aber nicht schlecht."

Noch klarer fällt die Analyse von Trainer Johannes Hoff Thorup aus, der mit der Punkteausbeute hadert: "Ich bin nicht zufrieden mit den Punkten, die wir geholt haben."

Hoff Thorup: "Es wurde viel gesprochen"

Gleichzeitig übt Trainer Thorup Kritik an den Diskussionen und der medialen Berichterstattung der vergangenen Wochen:

"Es wurde viel gesprochen, dass wir nicht bereit für die Meistergruppe wären. Es gab viele verrückte Schlagzeilen. Ich glaube nicht, dass man das nach diesem Spiel oder den letzten Spielen sagen kann."

Dennoch betont er auch die eigene Verantwortung innerhalb der Mannschaft: "Wir müssen kritisch sein, und wir werden das mit unserer Leistung immer sein."