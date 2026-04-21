Beim Kellerduell der beiden letzten Mannschaften der Bundesliga-Qualifikationsgruppe ist großer Druck auf dem Kessel. Blau-Weiß Linz empfängt den Wolfsberger AC (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beim letzten Duell der beiden Klubs vor drei Tagen remisierte man 0:0.

Eine bemerkenswerte Statistik: Blau-Weiß Linz hat seit April 1986 kein Heimspiel mehr an einem Dienstag gewonnen. Dieser "Dienstags-Fluch" soll nun gebrochen werden.

Aktuell ist Blau-Weiß mit 14 Punkten Letzter. Der WAC hat jedoch nur zwei Zähler mehr am Konto. Gewinnen die Linzer, übergibt man die Rote Laterne an die Lavanttaler.

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