Herzog und Janko sprechen über Fehlpfiff bei Sturm-Elfer

Woche für Woche sorgen verschiedene Spielsituationen und Entscheidungen in der ADMIRAL Bundesliga für Diskussionen.

Auch im Rahmen der 27. Runde kam es zu einigen Aufregern. Der größte ereignete sich ausgerechnet beim Topspiel in der Raiffeisen Arena zwischen dem LASK und Sturm Graz.

Strittiger Elfer in Linz! "Dermaßen falsch, dass es fast gut ist" >>>

Schwalbe und Gelb

Sturm-Mittelfeldspieler Ryan Fosso ging in der sechsten Minute nach einem Kontakt zu Boden und Schiedsrichter Walter Altmann zeigte auf den Punkt. Trotz VAR-Check blieb er bei der Entscheidung. Ein Fehler, wie sich im VAR-Rückblick herausstellte (Alle Infos >>>).

Fosso suchte gegen Ismaila Coulibaly bewusst den Kontakt und ließ sich daraufhin fallen. Laut VAR wäre Gelb für eine Schwalbe die korrekte Entscheidung gewesen.

Das sehen auch die ehemaligen ÖFB-Teamspieler Andreas Herzog und Marc Janko so. Die beiden sprechen in Folge 13 des Podcasts "HERZERL mit JANKO" auch über die Schlüsselszene im Topspiel.

Falsche Kameraperspektive

"Es war eine klare Schwalbe. Fosso sucht eindeutig den Kontakt. Dass es kein Foul war, hat man aber erst in der zweiten Videobetrachtung gesehen. In der ersten Szene sah es eher nach einem Foul von Coulibaly aus, und dort holte Altmann sich die Bestätigung seiner Entscheidung", gab Herzog einen Einblick.

Vor allem in der zweiten Einstellung sei die Schwalbe klar zu erkennen gewesen, so Herzog. Dem pflichtete auch Janko bei: "Da gehe ich zu 100 Prozent mit. Die richtige Einstellung wäre die Kameraperspektive von hinten gewesen, dort hätte man gesehen, dass das Bein nach rechts weggeht."

"Schade, dass so etwas belohnt wird"

Einig sind sich die beiden Ex-Profis auch dahingehend, dass solche Situationen für den Angreifer nicht belohnt werden sollten.

"Es ist nicht gut für den Fußball, ist aber leider weit verbreitet. Er ist nicht der Erste, der das gemacht hat, und er wird auch nicht der Letzte sein. Schade, dass so etwas belohnt wird", so Janko.

Am Ende trennten sich die beiden Klubs mit einem 1:1. Bereits am Mittwoch kommt es zur Neuauflage des Duells, diesmal in der Merkur Arena in Graz (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).