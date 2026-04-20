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Bundesliga-Strafsenat: Sperre für Hartberg-Trainer Manfred Schmid

Der Cheftrainer der Oststeirer fasst eine Sperre aus. Auch ein Staff-Mitglied der SV Ried muss zuschauen.

Bundesliga-Strafsenat: Sperre für Hartberg-Trainer Manfred Schmid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Manfred Schmid fasst eine Zwei-Spiele-Sperre aus.

Zu diesem Urteil kommt der Senat 1 der Fußball-Bundesliga in seiner Sitzung am Montag.

Grund für die Strafe ist die "Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung", eines der beiden Spiele gilt bedingt.

Auch Ried-Tormanntrainer muss zuschauen

Schmid sah aufgrund vehementer Proteste gegen das zweite Gegentor beim 2:2-Unentschieden gegen Rapid von Schiedsrichter Julian Weinberger Rot. Beschimpfungen habe es ihm zufolge keine gegeben (mehr dazu>>>).

Bereits im Dezember 2025 musste Schmid wegen des gleichen Delikts ein Spiel pausieren.

Ebenfalls aufgrund der "Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung" muss Rieds Tormanntrainer Wolfgang Wimmer ein Spiel auf die Tribüne.

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