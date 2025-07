Bericht: Rapid mit offiziellem Angebot an Arnautovic

Marko Arnautovic zum SK Rapid - kommt es tatsächlich zu diesem Blockbuster-Transfer?

Am gestrigen Mittwoch sorgte die Reise des ÖFB-Stars nach Istanbul für Aufsehen. Wie es hieß, soll Besiktas Interesse am Rekord-Teamspieler zeigen.

Wie der "Kurier" wissen will, hatte der Flug in die türkische Großstadt allerdings keinen Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel zu Besiktas - diese Option soll sich schon vor dem Flug in die Türkei zerschlagen haben. Vielmehr soll ein Reitturnier ein Fixpunkt des Urlaubs gewesen sein.

Die Zahlen des Angebots

Demnach soll ein Engagement bei den Hütteldorfern weiterhin möglich sein. Laut dem "Kurier" habe Rapid mittlerweile sogar ein offizielles Angebot abgegeben. Dabei handle es sich um einen Zweijahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von circa 3 Millionen Euro brutto.

Nicht nur Geschäftsführer Sport Markus Katzer, sondern die komplette Führungsriege der Rapidler stehe dem Bericht zufolge mittlerweile hinter der Verpflichtung von "Arnie".

Arnautovics Berater und Bruder Danijel sei - wie auch Marko - laut Kurier "vom extremen Bemühen der Rapidler angetan."

Keine endgültige Entscheidung, aber zumindest eine klare Tendenz des Arnautovic-Lagers erhofft sich Rapid bis zum Start des Trainingslagers in Freistadt (5. Juli).

Im Video: Arnautovic zu Rapid - Größter Bundesliga-Transfer ever?