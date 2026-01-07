Michael Essien bei Rapid? Klare Worte von Hoff Thorup

Wer vervollständigt den Trainerstab des SK Rapid?

Mit Luka Pavlovic und dem neu dazugeholten Alan Arac sind bereits zwei der drei Co-Trainer-Posten belegt.

Wie die Hütteldorfer verkünden, wird in naher Zukunft noch ein weiterer Coach dazustoßen. Und zwar einer, mit dem Neo-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup "bereits in anderer Konstellation zusammengearbeitet hat"

Essien? "Hatte eine fantastische Zeit mit ihm"

Noch während der Antritts-Pressekonferenz kam schnell der Name von Ex-Chelsea-Star Michael Essien auf. Der Ghanaer war bei Nordsjaelland 67 Spiele lang Co-Trainer unter dem neuen Rapid-Chefcoach.

Darauf angesprochen, hat der Däne nur Gutes über seinen ehemaligen Kollegen zu sagen: "Ich mag Michael wirklich und hatte eine fantastische Zeit mit ihm." Essien sei wahrscheinlich "der bescheidenste Mensch", den er je kennengelernt hat.

Das Budget als Problem?

Kontakt bestehe zwischen den beiden weiterhin, trotzdem meint Hoff Thorup: "Ich weiß nicht, ob wir das Budget für Michael Essien haben."

Somit wird der dritte Assistent wohl ein weniger bekannter Name werden, der - wenn es nach Hoff Thorup geht - trotzdem ähnliche Stärken mitbringt.

"Er spielte ein wichtige Rolle bei den Spielern (aus Afrika, Anm.). Eine solche Rolle könnten wir also wahrscheinlich anstreben." Denn laut dem Däne sei u.a. auch Afrika ein interessanter Kontinent in Bezug auf Fußballspieler.

Mit Hoff Thorup und Alan Arac (Dänemark), Luka Pavlovic (Serbien) sowie Linus Braun und Daniel Schmid (Deutschland) gibt es neben den Österreichern Julian Helml und Tobias Hammerschmid bereits einige unterschiedliche Nationalitäten im Rapid-Trainerteam. Gut möglich, dass der neue Co-Trainer ebenfalls aus einem anderen Land kommt.

"Aber ich kann nicht versprechen, dass es dieses Jahr sein wird", bezieht sich Hoff Thorup darauf, eine ähnliche Rolle zu jener von Essien bei Nordsjaelland zu schaffen.