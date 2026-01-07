NEWS

Austria Wien: Die Kaderpläne der Violetten

Die Veilchen starten in die Vorbereitung. Wer ist dabei? Wer fehlt? Welche Jungen dürfen sich bei den Profis beweisen? Wer verlässt die Young Violets?

Bei klirrender Kälte, aber Sonnenschein stehen die Profis der Wiener Austria am brandneuen Kunstrasen des Akademie-Geländes zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr auf dem Rasen.

Trainer Stephan Helm unterbricht mehrmals, wird laut, korrigiert konsequent Fehler im Spielaufbau.

"Wie der Stephansdom"

"Eine Fußballmannschaft ist wie der Stephansdom. Wenn du auf der einen Seite zum Sanieren und Renovieren aufhörst, musst du auf der anderen Seite schon wieder nacharbeiten", grinst der Burgenländer, wenn er auf die Ziele in der Vorbereitung angesprochen wird.

"Wir haben ganz konkrete Punkte herausgearbeitet, in denen wir flexibler und für die Gegner unausrechenbarer werden können. Da geht es um das Spiel mit dem Ball und gegen den Ball", sagt der Coach.

Die Abwesenden

Nicht am Feld stehen die Langzeitverletzten Manprit Sarkaria, Noah Botic (er absolviert seine Reha bis Ende Jänner in Australien, kommt er dann wieder nach Wien) und Ziad El Sheiwi. Hakim Guenouche fehlt krank, Samuel Sahin-Radlinger nur an diesem Tag aus privaten Gründen.

Dafür sind einige Youngster mit von der Partie. Ifeanyi Ndukwe, dessen Transfer zu Liverpool nur noch an kleinen Formalitäten hängt, Philipp Maybach, Konstantin Aleksa, Matteo Schablas und Dominik Nisandzic waren im Herbst schon immer wieder dabei, sind es auch jetzt.

Die Rückkehrer

Die zuletzt verletzten Romeo Vucic und Florian Wustinger sind wieder voll da. Johannes Handl nach seiner langwierigen Virus-Erkrankung am Weg zurück. "Wir müssen ihn langsam heranführen", sagt Helm.

Abdoulaye Kante, der lange wegen eines Kreuzbandrisses pausieren musste, kann schon Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Toifl darf sich beweisen

Die Veilchen stehen wieder am Trainingsplatz
Foto: ©GEPA

Und mit Valentin Toifl darf sich ein weiterer Innenverteidiger beweisen. Der 20-Jährige kam im Sommer 2024 vom SC Ortmann zu den Veilchen.

Helm sagt über den 1,98m-Hünen: "Man darf nichts überstürzen. Er hat den Sprung von der Landesliga in die Regionalliga und dann direkt in die 2. Liga gemacht. Dann hatte er eine schwere Verletzung, von der er gut zurückgekommen ist. Er bringt gute Qualitäten mit, ist eine richtig gute Persönlichkeit. Er hat es sich über Leistungen erarbeitet, dass wir ihn in der Vorbereitung bei uns einbauen."

In den kommenden Wochen wartet auf das Talent dann aber das Bundesheer.

Pazoureks Abgang

Nicht mehr mit von der Partie ist Luca Pazourek, der für eineinhalb Jahre an den TSV Hartberg verliehen wurde, aber schon im Sommer zurückgeholt werden kann.

Der rechte Außenbahnspieler kam im Herbst nicht an Routinier Reinhold Ranftl vorbei.

"Reini Ranftl ist in allen Bereichen – egal, welche Statistik man ausgräbt – in der Liga immer ganz vorne dabei."

Stephan Helm

"Reini Ranftl ist in allen Bereichen – egal, welche Statistik man ausgräbt – in der Liga immer ganz vorne dabei. Er würde sich in der Bundesliga wahrscheinlich in jeder Mannschaft durchsetzen. Dementsprechend war es für Luca eine schwierige Situation. Es ist eine gute Lösung, dass er woanders Erfahrung sammelt, das kann eine Win-Win-Situation für alle sein. Es würde mich freuen, wenn er im Sommer stärker zu uns zurückkehrt", erklärt Helm.

Marijan Österreicher wird künftig die Rolle als Ranftl-Backup ausfüllen. "Er wird diesen Platz einnehmen. Er hat schon das eine oder andere Mal bei uns mittrainiert und sich sehr gut präsentiert. Niemand bekommt etwas geschenkt. Er hat das bei den Violets gut gemacht. Wir trauen ihm zu, diese Rolle auszufüllen", sagt der Coach.

Was der neue Stürmer können soll

Kommen soll noch ein Stürmer, nachdem Botic und Sarkaria ja in dieser Saison kein Thema mehr sein werden.

Helm erklärt: "Wir suchen eine Ergänzung zu den Spielern, die verfügbar sind. Wir suchen jemanden mit gutem Tiefgang und gutem Tempo. Das muss aber nicht der absolute Speed sein, sondern auch das Gespür für die richtigen Räume. Wenn ein Spieler aber viel Qualität bringt, können wir minimal vom Profil abweichen."

Neue bei den Violets

Young-Violets-Coach Max Uhlig
Foto: ©GEPA

Während die Profis schon erstmals am Platz stehen, absolvieren ein paar Hundert Meter weiter die Young Violets ihre Leistungstests.

Mit dabei ist Wilhelm Vorsager, der von Pleite-Klub SV Stripfing zu den Veilchen wechselte. Der Innenverteidiger soll der einzige Neuzugang in diesem Winter bleiben.

Zurück sind allerdings einige Kooperationsspieler, die im Herbst noch für Stripfing gekickt haben. Innenverteidiger Lars Stöckl ist fix eingeplant.

Abgänge bei den Violets

Anders sieht es bei Offensivspieler Rocco Sutterlüty aus, der vor einer Leihe zum Wiener Sport-Club steht. Auch für Stürmer Lukas Haubenwaller und Sommer-Neuzugang Clauvis Etienne Carvalho werden Lösungen gesucht.

Goalie Jonas Überacher führt aktuell Gespräche mit mehreren Vereinen, die Austria steht einem Abgang offen gegenüber, setzt weiterhin auf das Duo Kenan Jusic (20) und Stefan Blazevic (18).

Der 19-jährige Stürmer Daniel Emiohe, der in der 2. Liga nie zum Einsatz kam, wurde an den FC Marchfeld verliehen.

