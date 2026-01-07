Austria Wien: Die Kaderpläne der Violetten

Und mit Valentin Toifl darf sich ein weiterer Innenverteidiger beweisen. Der 20-Jährige kam im Sommer 2024 vom SC Ortmann zu den Veilchen.
Helm sagt über den 1,98m-Hünen: "Man darf nichts überstürzen. Er hat den Sprung von der Landesliga in die Regionalliga und dann direkt in die 2. Liga gemacht. Dann hatte er eine schwere Verletzung, von der er gut zurückgekommen ist. Er bringt gute Qualitäten mit, ist eine richtig gute Persönlichkeit. Er hat es sich über Leistungen erarbeitet, dass wir ihn in der Vorbereitung bei uns einbauen."
In den kommenden Wochen wartet auf das Talent dann aber das Bundesheer.
Pazoureks Abgang
Nicht mehr mit von der Partie ist Luca Pazourek, der für eineinhalb Jahre an den TSV Hartberg verliehen wurde, aber schon im Sommer zurückgeholt werden kann.
Der rechte Außenbahnspieler kam im Herbst nicht an Routinier Reinhold Ranftl vorbei.
"Reini Ranftl ist in allen Bereichen – egal, welche Statistik man ausgräbt – in der Liga immer ganz vorne dabei. Er würde sich in der Bundesliga wahrscheinlich in jeder Mannschaft durchsetzen. Dementsprechend war es für Luca eine schwierige Situation. Es ist eine gute Lösung, dass er woanders Erfahrung sammelt, das kann eine Win-Win-Situation für alle sein. Es würde mich freuen, wenn er im Sommer stärker zu uns zurückkehrt", erklärt Helm.
Marijan Österreicher wird künftig die Rolle als Ranftl-Backup ausfüllen. "Er wird diesen Platz einnehmen. Er hat schon das eine oder andere Mal bei uns mittrainiert und sich sehr gut präsentiert. Niemand bekommt etwas geschenkt. Er hat das bei den Violets gut gemacht. Wir trauen ihm zu, diese Rolle auszufüllen", sagt der Coach.
Was der neue Stürmer können soll
Kommen soll noch ein Stürmer, nachdem Botic und Sarkaria ja in dieser Saison kein Thema mehr sein werden.
Helm erklärt: "Wir suchen eine Ergänzung zu den Spielern, die verfügbar sind. Wir suchen jemanden mit gutem Tiefgang und gutem Tempo. Das muss aber nicht der absolute Speed sein, sondern auch das Gespür für die richtigen Räume. Wenn ein Spieler aber viel Qualität bringt, können wir minimal vom Profil abweichen."
Neue bei den Violets
Während die Profis schon erstmals am Platz stehen, absolvieren ein paar Hundert Meter weiter die Young Violets ihre Leistungstests.
Mit dabei ist Wilhelm Vorsager, der von Pleite-Klub SV Stripfing zu den Veilchen wechselte. Der Innenverteidiger soll der einzige Neuzugang in diesem Winter bleiben.
Zurück sind allerdings einige Kooperationsspieler, die im Herbst noch für Stripfing gekickt haben. Innenverteidiger Lars Stöckl ist fix eingeplant.
Abgänge bei den Violets
Anders sieht es bei Offensivspieler Rocco Sutterlüty aus, der vor einer Leihe zum Wiener Sport-Club steht. Auch für Stürmer Lukas Haubenwaller und Sommer-Neuzugang Clauvis Etienne Carvalho werden Lösungen gesucht.
Goalie Jonas Überacher führt aktuell Gespräche mit mehreren Vereinen, die Austria steht einem Abgang offen gegenüber, setzt weiterhin auf das Duo Kenan Jusic (20) und Stefan Blazevic (18).
Der 19-jährige Stürmer Daniel Emiohe, der in der 2. Liga nie zum Einsatz kam, wurde an den FC Marchfeld verliehen.