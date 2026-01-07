Austria Wien: Die Kaderpläne der Violetten

Bei klirrender Kälte, aber Sonnenschein stehen die Profis der Wiener Austria am brandneuen Kunstrasen des Akademie-Geländes zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr auf dem Rasen.

Trainer Stephan Helm unterbricht mehrmals, wird laut, korrigiert konsequent Fehler im Spielaufbau.

"Wie der Stephansdom"

"Eine Fußballmannschaft ist wie der Stephansdom. Wenn du auf der einen Seite zum Sanieren und Renovieren aufhörst, musst du auf der anderen Seite schon wieder nacharbeiten", grinst der Burgenländer, wenn er auf die Ziele in der Vorbereitung angesprochen wird.

"Wir haben ganz konkrete Punkte herausgearbeitet, in denen wir flexibler und für die Gegner unausrechenbarer werden können. Da geht es um das Spiel mit dem Ball und gegen den Ball", sagt der Coach.

Die Abwesenden

Nicht am Feld stehen die Langzeitverletzten Manprit Sarkaria, Noah Botic (er absolviert seine Reha bis Ende Jänner in Australien, kommt er dann wieder nach Wien) und Ziad El Sheiwi. Hakim Guenouche fehlt krank, Samuel Sahin-Radlinger nur an diesem Tag aus privaten Gründen.

Dafür sind einige Youngster mit von der Partie. Ifeanyi Ndukwe, dessen Transfer zu Liverpool nur noch an kleinen Formalitäten hängt, Philipp Maybach, Konstantin Aleksa, Matteo Schablas und Dominik Nisandzic waren im Herbst schon immer wieder dabei, sind es auch jetzt.

Die Rückkehrer

Die zuletzt verletzten Romeo Vucic und Florian Wustinger sind wieder voll da. Johannes Handl nach seiner langwierigen Virus-Erkrankung am Weg zurück. "Wir müssen ihn langsam heranführen", sagt Helm.

Abdoulaye Kante, der lange wegen eines Kreuzbandrisses pausieren musste, kann schon Teile des Mannschaftstrainings mitmachen.

Toifl darf sich beweisen