-
Ranking: Rückblick auf das Fußballjahr 2025Ansakonferenz
-
Das LAOLA1-Team der Bundesliga-Herbstsaison 2025/26Fußball - ADMIRAL Bundesliga
-
Top oder Flop? Das Herbstzeugnis für SalzburgAnsakonferenz
-
Notenvergabe in der Bundesliga I #Ansakonferenz (EP66)Ansakonferenz
-
Nach Europacup-Blamage: Best of NetzreaktionenEuropacöp
-
Absturz: Österreich hinter Gibraltar I #EuropacöpEuropacöp
-
Red Bull Salzburg: Sechs Millionen für einen Sportdirektor?Europacöp
-
Ansakonferenz (EP65) - Sturm-Chaos trotz Derbysieg?Ansakonferenz
Salzburg muss im Trainingslager auf Routinier verzichten
Der Außenverteidiger zog sich gegen die Bayern einen Mittelhand-Bruch zu. Auch Petar Ratkov fehlt.
Der FC Red Bull Salzburg reist ohne Stefan Lainer ins Trainingslager ins türkische Belek.
Wie die "Bullen" bekannt gaben, zog sich der Routiner bei der Testspielniederlage gegen den FC Bayern München einen Mittelhand-Bruch zu und muss operiert werden.
Ebenfalls verletzungsbedingt nicht dabei ist Takumu Kamawura. Der Japaner fehlt aufgrund einer Knieblessur.
Ratkov bei Vertragsverhandlungen
Auch Aleksa Terzic fehlt vorerst krankheitsbedingt. Der Serbe soll jedoch nachreisen. Jannik Schuster und Christian Zawieschitzky müssen hingegen frühzeitig abreisen. Beide rücken am 12. Jänner beim Bundesheer ein.
Nicht mehr mit dabei ist Stürmer Petar Ratkov. Der Serbe wurde zuletzt schon mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Nun soll er sich für Vertragsverhandlungen im Ausland befinden.