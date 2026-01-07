NEWS

Salzburg muss im Trainingslager auf Routinier verzichten

Der Außenverteidiger zog sich gegen die Bayern einen Mittelhand-Bruch zu. Auch Petar Ratkov fehlt.

Der FC Red Bull Salzburg reist ohne Stefan Lainer ins Trainingslager ins türkische Belek.

Wie die "Bullen" bekannt gaben, zog sich der Routiner bei der Testspielniederlage gegen den FC Bayern München einen Mittelhand-Bruch zu und muss operiert werden.

Ebenfalls verletzungsbedingt nicht dabei ist Takumu Kamawura. Der Japaner fehlt aufgrund einer Knieblessur.

Ratkov bei Vertragsverhandlungen

Auch Aleksa Terzic fehlt vorerst krankheitsbedingt. Der Serbe soll jedoch nachreisen. Jannik Schuster und Christian Zawieschitzky müssen hingegen frühzeitig abreisen. Beide rücken am 12. Jänner beim Bundesheer ein.

Nicht mehr mit dabei ist Stürmer Petar Ratkov. Der Serbe wurde zuletzt schon mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Nun soll er sich für Vertragsverhandlungen im Ausland befinden.

